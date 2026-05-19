Recuperan los cuerpos de otros dos buzos italianos desaparecidos en una cueva submarina de Maldivas

Las autoridades de Maldivas confirmaron el rescate de los cuerpos de dos de los cuatro italianos que permanecían desaparecidos tras un accidente de buceo en una cueva submarina del atolón Vaavu. Además, informaron que continúan las labores para recuperar los otros dos cuerpos.

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El incidente ocurrió la semana pasada y dejó cinco ciudadanos italianos muertos mientras exploraban el sistema de cuevas submarinas. La tragedia desencadenó una operación internacional de búsqueda y rescate debido a la complejidad y profundidad de la zona.

Mohamed Hussain Shareef, principal portavoz del Gobierno de Maldivas, confirmó que los cuerpos de un hombre y una mujer fueron encontrados en la tercera cámara de la cueva, según informó CNN. También indicó que ambos estaban siendo trasladados por la Policía a la morgue de la capital, Malé.

Posteriormente, las autoridades señalaron que planeaban recuperar los cuerpos restantes el miércoles. Los buzos localizaron a las cuatro víctimas en la parte más profunda de la cueva, que alcanza hasta 70 metros bajo la superficie y se extiende unos 200 metros de longitud, una profundidad equivalente a un edificio de 20 pisos.

Las autoridades investigan si las víctimas sobrepasaron el límite de profundidad establecido para buceos turísticos. Foto: AP

Según medios estatales, el Gobierno italiano trasladó a tres experimentados buzos finlandeses para apoyar las labores de recuperación.

La Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas indicó que los especialistas pertenecen a Divers Alert Network (DAN), una organización internacional dedicada a la seguridad en el buceo y con experiencia en operaciones similares en todo el mundo.

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Las operaciones de rescate habían sido suspendidas temporalmente durante el fin de semana luego de que el sargento Mohamed Mahudhee, de 43 años, muriera durante una segunda misión dentro de la cueva. Las autoridades señalaron que la posible causa de muerte fue el síndrome de descompresión, una condición asociada a cambios bruscos de presión bajo el agua.

La búsqueda se reanudó el lunes. Horas más tarde, los equipos encontraron los cuerpos de los cuatro italianos desaparecidos.

Los buzos habían sido reportados como desaparecidos durante la tarde del jueves. Ese mismo día, las autoridades hallaron el cuerpo del instructor de buceo Gianluca Benedetti en la entrada de la cueva submarina.

Las otras víctimas mortales fueron identificadas como Monica Montefalcone, profesora asociada de ecología de la Universidad de Génova; su hija Giorgia Sommacal; el biólogo marino Federico Gualtieri; y la investigadora Muriel Oddenino. Una sexta persona decidió no ingresar al agua, según informaron previamente las autoridades.

Shareef recordó que la profundidad máxima permitida para el buceo recreativo en Maldivas es de 30 metros.

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