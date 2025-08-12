Suscribirse

Turismo

Guía práctica para realizar buceo de forma segura y divertida en Colombia

Estos son los mejores lugares para practicar buceo en Colombia.

Redacción Turismo
13 de agosto de 2025, 1:11 a. m.
Buceo
Estos son los mejores lugares para practicar buceo en Colombia. | Foto: Getty Images

Colombia es un país que cuenta con importantes ecosistemas terrestres, pero también se compone de territorios marítimos protegidos donde se pueden realizar actividades bajo el agua.

“Gracias a los esfuerzos conjuntos de diversos actores en colaboración con ProColombia, se ha creado una guía que promueve el buceo como una actividad responsable, aprovechando la riqueza acuática de Colombia. Esta está disponible para todo el público y proporciona una amplia variedad de opciones que satisfacen todos los gustos y necesidades de quienes visitan las costas colombianas", señaló Colombia Travel.

Colombia es de los pocos países en todo el mundo que tiene salida a dos océanos, el Pacífico y el Atlántico. Esta peculiaridad le otorga a este país una diversidad marina excepcional.

Malpelo es reconocida globalmente como la meca del buceo.
Malpelo es reconocida globalmente como la meca del buceo. | Foto: Cortesía Sandra Bessudo

Guía para bucear en Colombia

La guía de buceo elaborada por ProColombia proporciona información detallada sobre la mejor temporada para visitar cada destino, las profundidades de buceo, el tipo de fauna y flora marina que podrá visitar y la dificultad de la inmersión.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
2. Se conoce video en el que lancheros peruanos persiguen a Daniel Quintero tras izar la bandera de Colombia en Santa Rosa
3. Mauricio Hoyos, el exitoso empresario y hermano de Miguel Uribe Turbay, envió mensaje en medio del duelo: “Vuela alto, hermanito”

Buceo en el Pacífico Colombiano

Áreas protegidas:

  • Parque Nacional Natural de Utría
  • Parque Nacional Natural Gorgona
  • Parque Nacional Natural Sanquianga
  • Parque Nacional Natural Los Katíos
  • Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga
  • Santuario de Flora y Fauna Malpelo

De acuerdo a Colombia Travel, esta zona destaca por su diversidad natural, lo que la convierte en un tesoro de importancia global. “De rica herencia y raíces africanas ancestrales, el Pacífico Colombiano abarca el 7% del territorio nacional, hogar de alrededor 10% de la biodiversidad mundial. Sus ecosistemas marinos incluyen playas, arrecifes de coral, lagunas y manglares que ofrecen paisajes submarinos espectaculares por descubrir”.

Contexto: Los tres pueblos de clima cálido que sí o sí debería visitar cerca de Bogotá; están a menos de dos horas

Según este portal, en Gorgona los buceadores pueden explorar aguas cristalinas pobladas por una gran variedad de peces tropicales, tortugas marinas y rayas.

“Nuquí y Bahía Solano ofrecen la oportunidad de bucear en aguas cálidas y tranquilas, ideales para aquellos que buscan una experiencia relajante en contacto con la naturaleza", agregó. .

Áreas protegidas:

  • Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo 
  • Santuario de Flora y Fauna de la Ciénaga Grande de Santa Marta 
  • Parque Nacional Natural Tayrona
  • Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta
  • Parque Nacional Natural Macuira
  • Santuario de Flora y Fauna Los Colorados
  • Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos
  • Santuario de Flora y Fauna El Corchal “El Mono Hernández”
  • Parque de la isla de Salamanca
  • Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon
  • Parque Nacional Natural Paramillo
Buceo
Otro buen lugar para bucear es el Caribe Colombiano, un paraíso de contrastes, donde las aguas cristalinas se funden en playas de arena blanca y selvas tropicales. | Foto: Getty Images

Bucear en el Caribe

Otro buen lugar para bucear es el Caribe Colombiano, un paraíso de contrastes, donde las aguas cristalinas se funden en playas de arena blanca y selvas tropicales.

Esta región ofrece una amplia variedad de ecosistemas marinos, incluyendo arrecifes de coral, manglares y cayos, santuarios de vida silvestre. “Así mismo, la región se compone de bosques secos, pantanos y desiertos, convirtiéndola en un destino donde la naturaleza y la aventura se entrelazan en una experiencia única“.

Los mejores destinos para bucear en el Caribe Colombiano son San Andrés, Cartagena, Santa Marta e Islas del Rosario.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. 🔴 EN VIVO | Funeral de Miguel Uribe Turbay: Así alistan los preparativos para darle el último adiós

2. Lista de estados que se unen a la misión de Trump: conozca dónde se desplegarán decenas de soldados de la Guardia Nacional

3. Fórmula 1: se revela la cláusula que pondría en peligro la continuidad de Lewis Hamilton en Ferrari

4. Edwin Cardona complicó a Nacional en Copa Libertadores: lamento por la ida con São Paulo

5. América de Cali sufre inesperado resultado ante Fluminense en Copa Sudamericana: golpe en el Pascual

LEER MENOS

Noticias relacionadas

buceoColombiaguía

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.