Salir de la ciudad es uno de los planes imperdibles para muchas personas en un fin de semana o en la temporada de vacaciones. Desconectarse del día a día, relajarse en medio de la naturaleza, disfrutar de climas cálidos y degustar ricas gastronomías son solo algunas de las actividades que vale la pena explorar para vivir experiencias diferentes.

Específicamente cerca de Bogotá hay destinos tranquilos con temperaturas agradables que vale la pena visitar y que sí o sí deberían incluirse en la agenda de unos días de descanso. Estos son tres de ellos, aunque no son los únicos.

Anapoima

Este municipio está a solo dos horas de Bogotá y se reconoce por tener uno de los climas más agradables, no solo de Cundinamarca, sino del país. Es un destino en el que es posible disfrutar de diversas actividades recreativas, tales como: recorridos en cuatrimotos, caminatas ecológicas, barranquismo o descenso por cascadas y paseos en caballo, entre otras.

Anapoima es considerado como uno de los municipios de mejor clima en Colombia. | Foto: Getty Images

Según información de la Alcaldía municipal, muchos llegan a Anapoima por el clima, pero hay muchas actividades que se pueden emprender en la zona, aparte de tomar el sol junto a la piscina. Una de ellas es una caminata al cerro Cristo Rey o un baño con agua helada de la montaña.

Otra posibilidad es disfrutar de los baños medicinales Santa Lucía, que son aguas que nacen de la montaña, son constantes en invierno y verano, con una temperatura ambiente que no sufre marcadas alteraciones. Tienen composición de azufre con carbonato de hierro en suspensión, cloruro de sodio, sulfato de calcio, materiales orgánicos y gases disueltos.

A estos se suman la Quebrada Campos La Campuna y diversos miradores que permiten admirar la belleza de la región.

Villeta

Villeta también está cerca de Bogotá y ofrece una temperatura promedio de 26 grados centígrados. Allí hay varios lugares de interés como el Salto de los Micos, que queda a solo 15 minutos de caminata desde el centro del pueblo. De acuerdo con información de la Alcaldía, en este lugar se pueden realizar diferentes actividades de deporte extremo con la ayuda de guías, pero se debe tener en cuenta, que actualmente, según el decreto No 15 de 2024 este sitio tiene el ingreso restringido, por tal razón es de solo contemplación y no un balneario.

La Cascada Los Micos es uno de los atractivos para visitar en Villeta. | Foto: Alcaldía de Villeta

Otro atractivo en este municipio es la Bocatoma de Bagazal, que está formada por caídas de agua artificial de más de 30 metros de longitud y de diferentes alturas. Allí los viajeros pueden disfrutar de la belleza de sus paisajes, pero el ingreso a la misma también está restringido.

Muy cerca de Villeta se encuentran otros sitios llamativos como Guaduas, el Salto Caiquero con una caída de más de 10 metros y la laguna Larga.

La Mesa

La Mesa es otro de los destinos para visitar cerca de la capital y disfrutar de su clima cálido. Es un destino en el que los amantes de la naturaleza encuentran una amplia oferta para disfrutar.

Por ejemplo, está el mirador El Picacho, desde donde se aprecia la cuenca del río Bogotá. En la parte baja se observa la hidroeléctrica Darío Valencia, que produce aproximadamente el 25% de la Energía de Bogotá.

Camino Real, en la Mesa, Cundinamarca. | Foto: Cortesía: Alcaldía de La Mesa

A este se suma el Mirador Los Naranjos, que destaca porque está rodeado de un ambiente natural. Desde allí se aprecia el río Bogotá y los municipios de San Antonio y El Colegio, el Distrito de Manejo Integrado de la Cuchilla de Peñas Blancas, el Salto del Tequendama y el Cerro Manjui, con sus imponentes antenas de comunicación.