Se dispara el turismo en República Dominicana. Colombia ha sido clave para este crecimiento, ¿por qué?

El primer trimestre del 2026 ha sido el mejor de la historia para el turismo en República Dominicana. Aunque es un país pequeño, los esfuerzos que comenzaron durante la pandemia para posicionarlo como atractivo turístico en el mundo dieron resultado. “Hoy gozamos de una ocupación hotelera del 96 por ciento y mensualmente arriban 1,3 millones de visitantes”, aseguró David Collado, ministro de Turismo de la isla y responsable de este crecimiento.

La belleza de sus playas, la calidez de su gente y su rico patrimonio cultural lo han convertido, según Tripadvisor, en el destino número uno del Caribe. Para el Corte Inglés es el líder en América Latina y Despegar destacó que en 2025 fue el país de mayor crecimiento en la región.

Pero alcanzar ese posicionamiento no solo ha dependido de los atributos turísticos evidentes del país. Este resultado ha sido planificado y estructurado por parte del gobierno e impulsado por el sector privado. La capital de República Dominicana, Santo Domingo, y Punta Cana, son actualmente los dos principales destinos. Sin embargo, el crecimiento sostenido y la necesidad de profesionalizar la oferta los ha llevado a desarrollar nuevos polos turísticos que, además de ir ganando terreno entre los visitantes, generan un gran interés para las marcas hoteleras globales.

David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana. Foto: República Dominicana - API

Muestra de esa expansión se vive en Miches, al noreste del país. Lo que comenzó con la intención de explorar nuevos destinos hace seis años hoy es una zona con reconocidas cadenas hoteleras, en la que el Four Seasons abrirá sus puertas en 2027, con el primer resort todo incluido. Alejandro Reynal, presidente y director ejecutivo de la cadena, aseguró que “sin acuerdos y garantías no sería posible hacer desarrollos de este tipo en República Dominicana”. Se refiere al trabajo articulado con el gobierno del país, gracias al cual hoy avanza este proyecto que requirió de una millonaria inversión.

Infraestructura y conectividad

El crecimiento en la llegada de turistas obedece al desarrollo de la infraestructura y a la conectividad, dos aspectos fundamentales para una isla que hasta hace un par de años no tenía aerolínea propia. Jacqueline Mora Báez, viceministra Técnica del Ministerio de Turismo, señaló que aunque durante mucho tiempo tuvieron cierta tranquilidad gracias al turismo proveniente de Europa, el conflicto entre Rusia y Ucrania los llevó a repensar su estrategia y a fijarse en sus vecinos, pues pasaron de recibir 500 mil ciudadanos rusos al año a prácticamente ninguno.

“No estábamos aprovechando Colombia, México y Costa Rica. Pero para llegar a estos mercados necesitábamos conectividad, algo que conseguimos con Arajet, la aerolínea del Estado, y con el crecimiento de los aeropuertos más importantes”, señaló. Hoy, República Dominicana cuenta con más de 30 aerolíneas que diariamente tienen rutas desde y hacia Europa, Estados Unidos y América Latina.

Para Víctor Pacheco, presidente de Arajet, Colombia hoy representa aproximadamente el 50 por ciento de sus ventas, un logro fruto de sus estándares de cumplimiento en los tiempos y al trato de alto nivel. “A todos nos importa poder salir a tiempo, pero si aparte de eso nos dan un buen trato, entonces eso también vende”, explicó.

Más que sol y playa

El turismo es la principal actividad económica de República Dominicana, aportando 15 mil millones de dólares al PIB nacional. Atraer viajeros que no solo buscan sol y playa, sino disfrutar de experiencias asociadas a los deportes, gastronomía, salud, actividades náuticas y culturales es parte de la estrategia para seguir fortaleciendo el sector.

Juan Bancalari, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores), aseguró que hoy son un multidestino que también ofrece eventos y lujo, y que aprovecha el legado de Santo Domingo, la primera ciudad del continente americano.

“Actualmente estamos trabajando con el gobierno en todos los planes de ordenamiento territorial, especialmente en zonas turísticas. Para nosotros es muy importante hacer las cosas de manera clara, con cabeza, para no ser víctimas de nuestro propio crecimiento”, aseguró Bancalari.

A pesar de llevar más de 30 años apostándole al turismo, el sector en República Dominicana experimentó un florecimiento muy importante en los últimos años. Según la viceministra Técnica del Ministerio de Turismo, Colombia ha sido un referente, especialmente en turismo sostenible, gastronomía y eventos. “Ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena nos han enseñado cómo podemos adaptar nuestra oferta para no quedarnos solo con sol y playa. Gracias a analizar lo que ha pasado allí, tanto lo bueno como lo malo, hemos podido crecer”, explicó la funcionaria.

Con menos de 11 millones de habitantes, República Dominicana es uno de los destinos más relevantes de la región y un caso de éxito para la industria turística.