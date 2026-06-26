Cali Distrito Moda convocó más de 25 mil asistentes y 33 diseñadores. Estás son las cifras que le dejó al departamento

La Antigua Estación del Ferrocarril de Palmira fue la primera postal de la quinta edición de Cali Distrito Moda. El diseñador caleño Jhoan Sebastian Grey dio inicio a una edición que convirtió varios escenarios emblemáticos del Valle del Cauca en vitrinas para la moda.

Grey, ganador de la temporada 17 de Project Runway, presentó una colección de vestidos, abrigos y chaquetas inspirados en la tradición de las cestas de werregue. Tras este primer desfile, la programación se desplegó por la ciudad con pasarelas en espacios como el Jardín Botánico, el Zoológico de Cali y el Centro de Eventos Valle del Pacífico, en una apuesta por convertir a la ciudad en escenario para el talento. Pero también como una plataforma para la proyección económica.

Celín Giraldo, directora ejecutiva de Cali Distrito Moda, explicó que su visión siempre ha apostado por intervenir lugares emblemáticos de la ciudad para que “las personas se enteren de este nuevo espacio de moda y la ciudad sea la beneficiada”.

En esta edición, Cali Distrito Moda, una apuesta de la Cámara de la Moda Colombiana, reunió a más de 25.000 personas durante sus tres días de programación. La agenda contó con la participación de 33 diseñadores en 17 pasarelas, e incluyó grandes firmas de Argentina, Guatemala, México, Estados Unidos, España, República Dominicana y Colombia.

Además, contó con una inversión superior a los 3.400 millones de pesos, generó más de 6.500 empleos directos e indirectos y dinamizó sectores como el hotelero, gastronómico, turístico, logístico y comercial.

“El balance es muy positivo. Todos los escenarios llenos y un mensaje muy importante: volver a creer en lo nuestro, en nuestros paisajes, nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad”, aseguró Guio Di Colombia, presidente de la Cámara de la Moda Colombiana y CEO de Cali Distrito Moda.

Grandes talentos

Entre las propuestas destacadas estuvo la marca caleña Zorro Gris, que presentó la colección Sin Título #1, 2026, inspirada en la obra de la artista sudafricana Marlene Dumas y en el uso del azul Klein. En la agenda también participaron otros diseñadores locales como María Cabrera, con la colección Lo Bailado, un homenaje a Cali y su cultura; Samara Wells, con Equilibrio Sagrado, y Felipe de la Pava, con La Sultana.

A nivel nacional brilló Bless Handmade con sus tejidos y bordados característicos; el bogotano Ángel Kujaban, con la colección Asfalto, inspirada en la vida urbana de Bogotá, y la firma Toscano, de Franklin Ramos.

La programación también incluyó la inauguración del Museo de la Moda, con una exposición dedicada a las bordadoras de Cartago, y una pasarela inmersiva realizada en el Pacific Center, otro de los aliados estratégicos del evento. Aquí se presentaron las propuestas de Panni Margot, de Argentina, y Nicteel by Owana Lima, de Guatemala, reafirmando el compromiso del centro comercial con la cultura.

Cali Distrito Moda cerró su edición con premios, alianzas y proyección global. El evento le entregó el reconocimiento a la Mejor Colección 2026 a los 25 jóvenes creadores de la Fundación Academia de Dibujo Profesional por su colección Black Lapel; le otorgó a Storia D’Amore el Plato de Moda 2026, y confirmó la creación de la primera Escuela de Especialización en Moda con sede en Cali, que abrirá sus puertas en enero de 2027.

*Contenido elaborado con el apoyo de Cali Distrito Moda.