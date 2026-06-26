Futuro de Juan Guillermo Cuadrado daría vuelco: se definiría entre el FPC y otra liga

Colombia siempre está atenta a la actualidad de Juan Guillermo Cuadrado, quien supo defender la camiseta del combinado Tricolor a la altura. Hoy, con 38 años, termina su contrato con el Pisa italiano y la gran pregunta es qué va a pasar con su futuro.

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Este viernes, 26 de junio, la prensa deportiva en Colombia reveló las dos ligas que acabarían siendo la posibilidad de destino para Juan Guillermo Cuadrado. Eso quiere decir que el retiro aún estaría lejos para el habilidoso futbolista.

Todo apunta a que Pisa sería el último equipo de Juan Guillermo Cuadrado en Europa, donde se mantuvo durante cerca de 17 años y en equipos de élite como Juventus, Chelsea, Inter y más.

Juan Guillermo Cuadrado termina contrato en Italia. Foto: NurPhoto via AFP

Juan Guillermo Cuadrado, entre el FPC y la MLS

Quien reveló la información fue el periodista Alexis Rodríguez en su cuenta de X. Contó que en el FPC buscan a Cuadrado, pero también desde otra liga se abriría una puerta para el futuro cercano del jugador.

“Juan Guillermo Cuadrado llega hoy a Medellín. Su círculo está en Estados Unidos por una posibilidad en la MLS que se suma a dos en Colombia”, contó Rodríguez.

#CortitasYalPie llega gracias a @WplayColombia



JG CUADRADO

Hoy llega a Medellín, su circulo está en 🇺🇸 por una posibilidad en la MLS que se suma a 2 en 🇨🇴



JL CHUNGA

DIM ya le informó que no será renovado, estará con el 💪🏼 hasta el martes y ya recibió interés de Inter Bogotá pic.twitter.com/PxSSxG2iJk — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) June 26, 2026

A finales de mayo, el mismo Alexis Rodríguez reveló que eran tres los equipos en Colombia que estarían detrás de Juan Guillermo. No dio nombres, pero dio pistas: un tiburón, que sería Junior, un brazo fuerte, que podría ser el poderoso Medellín, y un rojo que deja dudas.

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JOAN FELIPE PARRA

Hace unos días Ⓜ️ llamó a Once Caldas para preguntar condiciones, PERO no ha enviado ninguna oferta



JUAN GUILLERMO CUADRADO

En unos días llega al país y se activan los 3 equipos 🇨🇴 interesados (💪🏼🦈🔴) pic.twitter.com/o6F8OAJ6rD — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) May 27, 2026

En Colombia, Cuadrado solo ha jugado en Deportivo Independiente Medellín, club con el que se le ve entrenando cuando viene al país. Recibe cariño de la hinchada, y sus desempeños allí fueron los que le abrieron las puertas para el fútbol del Viejo Continente.

Cuadrado estuvo en la prelista de Colombia al Mundial 2026

Es cierto que Juan Guillermo Cuadrado no está con la Selección Colombia en este Mundial de 2026, tras quedar fuera de la lista definitiva de 26 convocados por el profesor Néstor Lorenzo. Sin embargo, sí hizo parte de la prelista.

Juan Guillermo, de a poco, fue quedando fuera de las convocatorias de Néstor Lorenzo en el proceso de Selección Colombia. Aunque arrancó como uno de los fijos, las lesiones y la falta de continuidad en Italia hicieron que perdiera su lugar con otros jugadores que están más activos.

Pero al ser un nombre mundialista, de proceso e histórico, Lorenzo lo incluyó en la prelista de 55. Levantó la expectativa, pero al final no viajó a United 2026, como sí lo hizo en Brasil 2014 y Rusia 2018.