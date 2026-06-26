Este viernes 26 de junio de 2026, Caracol Televisión emitirá la gran final de la temporada de A Otro Nivel, el formato de competencia musical que en esta edición modificó su estructura para evaluar de forma exclusiva a agrupaciones profesionales. Tras superar la fase semifinal del 25 de junio, los grupos Cola de Lagarto y The Beat Voice se consolidaron como los dos finalistas que disputarán el respaldo del público.

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La presentadora Cristina Hurtado confirmó la apertura oficial de las votaciones digitales, delegando en los televidentes la elección del conjunto que obtendrá el galardón principal.

A diferencia de las temporadas anteriores, donde el foco de la competencia estuvo centrado en solistas, la edición 2026 de A Otro Nivel reconfiguró sus dinámicas para convocar a colectivos musicales de distintos géneros. El desarrollo del programa exigió a los participantes demostrar habilidades de acoplamiento, versatilidad y liderazgo musical.

Las agrupaciones transitaron por fases de alta exigencia técnica como “Las Sacudidas” y retos de desempeño en exteriores, escenarios que determinaron la depuración de los competidores hasta definir a los dos finalistas actuales. El jurado de esta edición, integrado por los cantautores y productores Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander, tuvo la responsabilidad de evaluar las galas previas, cediendo la decisión definitiva a la audiencia nacional para el cierre del certamen.

La gala definitiva presentará el enfrentamiento de dos proyectos musicales con identidades y estructuras sonoras diferenciadas:

Cola de Lagarto: Se trata de una propuesta íntegramente femenina conformada por las intérpretes Luixa, Alana, Sasha Aya y Camila Cano. A lo largo del concurso, el grupo destacó ante el jurado por su dinamismo en el escenario y su capacidad para transitar entre diversos géneros musicales.

Se trata de una propuesta íntegramente femenina conformada por las intérpretes A lo largo del concurso, el grupo destacó ante el jurado por su dinamismo en el escenario y su capacidad para transitar entre diversos géneros musicales. The Beat Voice: Este cuarteto masculino, integrado por Daniel Rian, Iván Pallares, Alejo Arante y Bipo, fundamentó su avance en el reality a través de un prolijo trabajo de armonización de voces, logrando balances técnicos destacados en las galas de estudio.

Ambos colectivos alcanzaron la instancia final tras registrar los puntajes y comentarios más estables durante las semifinales del jueves.

Guía paso a paso: cómo votar en la final de ‘A Otro Nivel’

La producción del canal informó que el sistema de votación se gestionará de manera exclusivamente digital a través de sus plataformas verificadas. Para garantizar la transparencia del proceso y validar la participación individual, los usuarios deben cumplir con el siguiente procedimiento técnico establecido por la plataforma de Caracol Televisión:

Acceso al portal: El usuario debe ingresar directamente al enlace oficial habilitado para el certamen: https://vota.caracoltv.com/votacion/encuesta. Validación de identidad digital: En la casilla correspondiente, se debe registrar una dirección de correo electrónico activa. El sistema enviará un código de verificación automatizado a dicha bandeja de entrada. Confirmación del código: El participante debe copiar el código recibido e introducirlo en la interfaz de la página de votación para desbloquear el formulario. Registro de datos básicos: Es requisito diligenciar un formulario de recolección de información que solicita nombres, apellidos, ciudad de residencia, número de teléfono móvil y tipo de documento de identidad. Aceptación legal: Se debe marcar la casilla de autorización para el tratamiento de datos personales, sujeta a las políticas de privacidad de la compañía de medios. Selección y envío: Finalmente, el usuario deberá seleccionar la casilla de su agrupación preferida (Cola de Lagarto o The Beat Voice) y pulsar el botón de confirmación para que el voto sea contabilizado por el sistema. Horarios, premios y shows especiales de cierre

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La transmisión de la gala final está programada para este viernes 26 de junio a partir de las 8:00 p.m. Con el fin de complementar la jornada de cierre, la producción confirmó la realización de presentaciones especiales en vivo por parte de los miembros del jurado: Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander.

El grupo que obtenga la mayor cantidad de votos verificados por el público recibirá un premio de 600 millones de pesos, además de la formalización de un contrato de representación y producción musical con Caracol Televisión.