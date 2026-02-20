Mundo

Así luce hoy la estructura del nuevo estadio más grande de Centroamérica

El estadio será el recinto deportivo más grande de Centroamérica y albergará los partidos de su selección nacional.

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 1:30 p. m.
El estadio tendrá una capacidad de 50.000 espectadores.
El estadio tendrá una capacidad de 50.000 espectadores. Foto: Captura X @JorgeManzaSV

La construcción del que se perfila como el estadio más grande de Centroamérica ha entrado en una nueva etapa, dejando ver en fotografías recientes el progreso tangible de esta megaobra deportiva que promete convertirse en un ícono arquitectónico de la región.

Ubicado en Antiguo Cuscatlán, dentro del área metropolitana de San Salvador, el Estadio Nacional El Salvador contempla un recinto con capacidad para 50.000 espectadores, superando a otras instalaciones de la zona en términos de aforo y diseño.

El costo estimado de la obra asciende a 100 millones de dólares, cifra que incluye instalaciones de vanguardia pensadas para cumplir con los estándares internacionales más exigentes en materia de deportes y eventos masivos.

Estadio Salvador
El diseño del estadio esta basado en una gota de agua. Foto: Captura X @JorgeManzaSV

Las imágenes divulgadas por las autoridades muestran cómo las estructuras metálicas principales del estadio ya comienzan a tomar forma, especialmente con el izaje de la primera gran pieza de la cubierta, una de las partes más significativas de la obra.

Esta cubierta, diseñada para pesar alrededor de 14.000 toneladas, definirá parte de la estética del edificio que se inspira en una gota de agua.

Según el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), los avances se están realizando conforme al cronograma previsto, lo cual ha permitido mantener la proyección de una inauguración ambiciosa para 2027.

El nuevo estadio está siendo edificado en los terrenos donde anteriormente se ubicaba una escuela militar, la cual fue reubicada para liberar el espacio necesario. Esta decisión estratégica facilitó concentrar los esfuerzos y evitar retrasos significativos en las etapas iniciales del proyecto.

Estadio Salvador
Se convertirá en el estadio más grande Centroamérica. Foto: Captura X @JorgeManzaSV

Además de su enorme capacidad, el diseño del recinto ha buscado incorporar elementos modernos y funcionales: se contempla una instalación con zonas VIP, palcos empresariales, infraestructura para medios de comunicación y espacios especialmente adaptados para personas con discapacidad, así como sistemas inteligentes de iluminación y seguridad.

De cumplirse el cronograma, El Salvador contaría con una de las infraestructuras deportivas más modernas de la región, lo que podría abrir la puerta a la organización de torneos internacionales y fortalecer la imagen del país en el ámbito deportivo.

Con una inversión millonaria y un diseño de vanguardia, el nuevo estadio apunta a marcar un antes y un después en la infraestructura futbolística salvadoreña, consolidándose como símbolo de renovación y apuesta por el desarrollo deportivo.

