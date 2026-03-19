En la provincia de Márquez, en el departamento de Boyacá, hay mucho por conocer y disfrutar y uno de esos encantadores lugares que vale la pena conocer lleva su nombre debido a que un sacerdote le encontró similitud con el paisaje natural de la localidad italiana de Genazzano di Roma.

Se trata de Jenesano, un municipio ubicado en un llano, que en el pasado la Corporación de Turismo de Boyacá lo declaró como el pueblo más lindo de ese departamento, distintivo que alcanzó debido a su clima agradable, el paisaje que lo rodea, la cultura, el aspecto colonial y la amabilidad de su gente.

Es un buen destino para los amantes de la naturaleza, para quienes disfrutan del senderismo y otras actividades al aire libre. Su territorio está rodeado por los páramos de Vijagual y El Rabanal, y su afluente principal es el río que lleva su mismo nombre.

Jenesano es considerado un lugar tranquilo para visitar. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).

Jenesano está ubicado a menos de una hora de Tunja y la cabecera municipal se sitúa a una altura de 2.100 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio es de 18 grados centígrados.

Dadas sus características, en este destino boyacense sus habitantes se dedican a la producción de alimentos como maíz, papa, feijoa, durazno, pera, ciruela, tomate de árbol y manzana, la cual es reconocida por su calidad y comercializada en otras regiones.

El pueblo de Boyacá considerado un monumento nacional debido a su belleza colonial, una joya ideal para el ecoturismo

Sitios de interés para visitar

Este pequeño municipio, que tiene una extensión inferior a 60 kilómetros cuadrados, posee varios atractivos que vale la pena conocer. Uno de los imperdibles es su parque principal en donde de aprecia su arquitectura colonial bien conservada.

El parque principal es uno de los atractivos de Jenesano. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Este espacio es un bello jardín con plantas exóticas y flores de diversos colores y se aprecia la iglesia Nuestra Señora del Buen Consejo, que llama la atención por su imponente construcción.

De igual forma, los viajeros encuentran en Jenesano encantos naturales como la cascada Baganeque; la finca Tierra Grata, donde se produce vino de feijoa, el puente colgante Los Recuerdos de Ella, el río Teatinos y sus cascadas, el Parque Recreativo y Agroindustrial La Granja, el Alto de Rodríguez y centros recreacionales con piscinas y restaurantes que abren sus puertas a lugareños y visitantes.

El pequeño pueblo de Boyacá con una mística laguna que es patrimonio cultural, un mágico destino para el ecoturismo

Por sus características, Jenesano es un destino ideal para quienes quieren tener contacto con la naturaleza, pero también para los viajeros que buscan calma y paz en medio de un ambiente tranquilo y la amabilidad de su gente.