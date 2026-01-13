El mirador natural de más de 200 metros de altura, en el oriente antioqueño, que sorprende a los viajeros

El departamento de Antioquia es mucho más que su vibrante capital, Medellín. En este territorio se esconden múltiples miradores naturales que regalan panoramas impresionantes de montañas, valles y ríos, atrayendo a viajeros amantes de la naturaleza y la aventura.

Uno de ellos es la Piedra del Tabor, considerada como el monolito más grande del departamento, captando la atención de turistas nacionales y extranjeros por su majestuosidad y riqueza natural.

Este maravilloso atractivo es uno de los sitios de interés imperdibles para visitar en el oriente antioqueño, exactamente en el municipio de San Carlos, también conocido como ‘la ciudad luz’ de Antioquia.

Ubicado a 114 kilómetros de distancia de Medellín, lo que representa un viaje de menos de cuatro horas, este encantador pueblo tiene mucho que ofrecer a sus visitantes, incluido este imponente y bello mirador natural de más de 200 metros de altura.

De acuerdo con Comfenalco Antioquia, el recorrido hacia este monolito ofrece una aventura inigualable a través de su bosque. Luego, al llegar a su cima, la mejor recompensa es contemplar la vista de 360 grados que lo convierte en un sitio único.

Quienes deciden visitar este lugar deben realizar una caminata de aproximadamente ocho kilómetros, en la que cada paso se convierte en un recuerdo inolvidable y un momento ideal para detenerse, respirar aire puro y conectarse con el entorno sin prisa.

Recomendaciones para visitar la Piedra Del Tabor

En primer lugar, se recomienda iniciar la caminata en horas de la mañana, usando un calzado adecuado para recorrer senderos con piedras y abundante vegetación. Para ello, lo mejor es elegir unas botas de agarre.

También se aconseja llevar toalla y usar ropa deportiva: una camisa de manga larga liviana para el sol y los insectos, tenis de cambio y ropa extra por si llueve o funciona para mayor comodidad.

Para protegerse el rostro de los rayos del sol, no se debe olvidar el bloqueador o protector solar y una gorra o sombrero.

Otros elementos clave son: repelente, preferiblemente en barra o jabón y que no afecte el entorno. En la mochila o maleta que se elija para llevar estos objetos y prendas, se puede incluir un tarro para cargar agua y mantenerse hidratado.

Visitar este monolito puede ser un plan perfecto para compartir en familia o con amigos y salir de la rutina en un espacio que combina tranquilidad, belleza natural y paisaje digno de admirar.