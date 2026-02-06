Turismo

El pequeño pueblo de Antioquia, de clima frío y bellos paisajes; un encantador destino ideal para los amantes de la naturaleza

Se ubica a 129 kilómetros de la capital de Antioquia.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
6 de febrero de 2026, 2:44 p. m.
La oferta natural es uno de los principales atractivos de San José de la Montaña, en Antioquia.
La oferta natural es uno de los principales atractivos de San José de la Montaña, en Antioquia. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

El departamento de Antioquia es un destino turístico con múltiples atractivos. Su territorio ofrece a sus visitantes naturaleza, pueblos con encanto y una cultura arraigada.

Entre 125 municipios se encuentra San José de la Montaña, ubicado a 129 kilómetros de Medellín, a 2.550 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura promedio de 13 grados centígrados.

El portal de turismo Antioquia Travel destaca que el municipio tiene gran tradición lechera al ser uno de los principales productores del departamento. Aunque también tiene producción agrícola y en sus tierras se cultivan el fríjol y la papa.

A menos de una hora de Medellín: El pueblo antioqueño que tiene nombre de prócer y es reconocido por su tradición religiosa

Historia

La Gobernación señala que el territorio que actualmente ocupa el municipio de San José de la Montaña estuvo habitado por los indios nutabe.

Turismo

El paraíso antioqueño que cautiva con su clima frío y cielo gris, un encantador destino rodeado de cascadas y un gran páramo

Turismo

El país asiático que registró récord de turistas en los últimos 12 meses: 42 millones de viajeros

Turismo

Así es uno de los mejores lugares para observar estrellas en Colombia; un bello destino para vivir una experiencia única

Turismo

El municipio del Huila que tiene su cueva del amor, un mágico destino para los amantes de la naturaleza

Turismo

¿Planea visitar la Catedral de Sal de Zipaquirá? Esto cuesta la entrada a este icónico lugar en 2026

Turismo

El municipio caldense reconocido por sus bellos paisajes y diversidad de fauna y flora, ideal para el turismo de naturaleza

Turismo

La aplicación de este requisito de entrada a EE. UU. reduciría la llegada de visitantes, según estudio

Turismo

Escapadas románticas: tres destinos en Colombia económicos e ideales para enamorarse en el mes de San Valentín este 2026

Turismo

Tres pueblos bonitos y poco conocidos para visitar en un viaje por Boyacá; son verdaderas joyas turísticas

Turismo

A dos horas de Bogotá: el cálido pueblo de Cundinamarca que es ideal para el ecoturismo y la aventura

San José de la Montaña
San José de la Montaña es uno de los municipios de clima frío en el departamento de Antioquia. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Posteriormente, en la creación de la población actual, tuvo “gran relevancia Esteban Velásquez, quien dona los terrenos para la construcción de la iglesia, la plaza central, además de promover la construcción de la escuela. Contó con el apoyo de Laureano Puno, quien donó el terreno para la construcción del hospital”, agrega la entidad.

Esta zona tuvo una gran vocación minera que desapareció y, en el siglo XX, el desarrollo económico del municipio se centró en la industria lechera que predomina tanto en el municipio como en la subregión norte.

Sitios de interés

San José de la Montaña tiene grandes atractivos naturales, entre los que destacan el páramo de Santa Inés, el bosque de niebla, el valle de los frailejones y las cavernas de Santa Bárbara.

El pueblo antioqueño que en el pasado se llamó ‘La calle’, destaca por su arquitectura republicana y sus lindos paisajes

“El bosque de niebla, alto del Cristo de la Arabia, cavernas de Santa Bárbara, chorro del Águila o lagos del Congo son algunos de los sitios que enamoran al turista que decide realizar actividades de aventura, naturaleza o bienestar”, subraya Antioquia Travel.

En el alto del Cristo de Arabia se practica el avistamiento de fauna y flora nativas de la zona, caminatas ecológicas y senderismo. “Es uno de los miradores naturales que los turistas no pueden dejar de visitar por sus paisajes y por el Valle de los Frailejones. Este sitio es perfecto para desconectarse y tener un encuentro íntimo con la naturaleza. Es un recorrido de una dificultad alta, ya que se encuentra ubicado a 3.550 metros sobre el nivel del mar. Es importante llevar ropa térmica, botas, abrigo para hacer el recorrido”, agrega la publicación.

Por su parte, el chorro del Águila está ubicado en la vereda El Caribe, a 18 kilómetros de la cabecera municipal, y tiene una caída de agua de aproximadamente 20 metros que embellece el paisaje. Es considerado un “sitio ideal para practicar pesca deportiva; allí se puede pescar trucha arcoíris. Además, es un sitio donde practican senderismo nivel 4 y lo envuelve la magia de un bosque nativo con robledales”.

En materia cultural, entre las principales festividades se destacan las Fiestas Patronales de San José y las Fiestas de la Virgen del Carmen.

Más de Turismo

Zona rural de Belmira, en Antioquia

El paraíso antioqueño que cautiva con su clima frío y cielo gris, un encantador destino rodeado de cascadas y un gran páramo

Los stickers pueden ser muy útiles para identificar con facilidad su equipaje en el aeropuerto

El país asiático que registró récord de turistas en los últimos 12 meses: 42 millones de viajeros

Observar estrellas

Así es uno de los mejores lugares para observar estrellas en Colombia; un bello destino para vivir una experiencia única

Cueva del amor, Yaguará

El municipio del Huila que tiene su cueva del amor, un mágico destino para los amantes de la naturaleza

San José de la Montaña

El pequeño pueblo de Antioquia, de clima frío y bellos paisajes; un encantador destino ideal para los amantes de la naturaleza

la Catedral de Sal, en Zipaquirá

¿Planea visitar la Catedral de Sal de Zipaquirá? Esto cuesta la entrada a este icónico lugar en 2026

Villamaría Caldas

El municipio caldense reconocido por sus bellos paisajes y diversidad de fauna y flora, ideal para el turismo de naturaleza

Reino Unido, Suiza y Estados Unidos, los destinos más frecuentados por los magistrados de la JEP entre 2022 y 2024.

La aplicación de este requisito de entrada a EE. UU. reduciría la llegada de visitantes, según estudio

Guatavita

Guía de San Valentín 2026: los mejores lugares para una cita romántica cerca de Bogotá

Carnaval de Curazao 2026

Guía práctica para viajar a Curazao en época de Carnaval este 2026: fechas, actividades imperdibles y lo que no puede faltar

Noticias Destacadas