Villa de Leyva se prepara para la edición 29 del Festival de Astronomía: fechas, país invitado y más detalles de este evento

Villa de Leyva se prepara para recibir la edición 29 del Festival de Astronomía, uno de los eventos más emblemáticos de su calendario cultural. Cada año, este encuentro abre una ventana al universo e invita a viajeros, curiosos y apasionados por las estrellas a reunirse bajo uno de los cielos más limpios del país para contemplar el firmamento y descubrir los secretos de sus constelaciones.

Durante el festival, que este año se realizará del 20 al 22 de marzo, los visitantes pueden disfrutar de una programación enriquecedora que incluye charlas, observaciones astronómicas y actividades guiadas por especialistas, convirtiendo la experiencia en un fascinante viaje por los misterios del cosmos.

La inauguración oficial de este icónico evento se llevó a cabo a finales de febrero en el Planetario de Bogotá, según informó la administración municipal a través de sus redes sociales. De igual forma, en este mismo escenario se anunció la realización del primer encuentro Starlight, una iniciativa que busca fortalecer el turismo astronómico en esta joya colonial boyacense.

Más que observar el universo, abrir una conversación colectiva

Para los organizadores del Festival de Astronomía en Villa de Leyva, esta celebración es mucho más que un encuentro para contemplar el firmamento. También se concibe como un espacio para hablar y reflexionar sobre la influencia de la luz artificial en la vida cotidiana del ser humano.

También es ideal para conversar sobre los efectos que la contaminación lumínica puede generar en los distintos ecosistemas del planeta.

En este contexto, es clave recordar que este municipio es epicentro de este evento gracias a la calidad de su cielo despejado y a sus bajos niveles de contaminación lumínica. Estas condiciones privilegiadas le han permitido recibir el reconocimiento como Pueblo Starlight, una distinción que busca impulsar el desarrollo del astroturismo y convierte al municipio en un destino perfecto para quienes desean maravillarse con la observación de estrellas.

Este año, en el marco del festival, se prevé la llegada de más de 6.000 visitantes entre aficionados, científicos y curiosos del cielo, con España como país invitado de honor, reuniendo también a expertos nacionales e internacionales con el objetivo de promover el astroturismo, la divulgación científica y la defensa de cielos nocturnos libres de contaminación lumínica.

Según explicó Diana Rojas, directora de la Asociación de Astronomía de Colombia (Asasac), quien lidera la organización del festival, en declaraciones citadas por el medio local Boyacá 7 Días, el punto de encuentro será en la plaza mayor de Villa de Leyva y uno de los mensajes centrales del evento este año es la defensa del derecho de la humanidad a contemplar las estrellas en cielos libres de contaminación lumínica.