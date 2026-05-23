Colombia tiene rincones turísticos que parecen hechos apropiados y exactos para quienes necesitan desconectarse del ruido de la ciudad y conectar con la naturaleza.

Cinco planes para hacer en Sopó, Cundinamarca: hay actividades para todos los gustos

Uno de ellos es Tu Casa, Hotel Rural, un acogedor hospedaje ubicado en Sopó, Cundinamarca, que se convirtió en uno de los cinco alojamientos más queridos por los viajeros colombianos según los Traveller Review Awards de Booking, una de las plataformas de búsqueda de viajes más reconocidas del mundo.

Lo que hace especial a este lugar es precisamente lo que su nombre promete: la sensación de llegar a casa.

Los colombianos que lo eligieron entre sus favoritos lo describieron como un espacio que da una estadía colonial y amigable, perfecta para quienes quieren salir de la rutina sin tener que atravesar largas distancias y estar muchas horas en carretera.

Tu Casa, Hotel Rural, el mejor hotel para escapada romántica cerca de Bogotá. Foto: Booking

Uno de los mayores atractivos de este lugar es su ubicación, pues está a menos de una hora de Bogotá, y esto lo convierte en un sitio ideal para un fin de semana largo o incluso para una noche diferente entre semana.

Para parejas que buscan un plan romántico o grupos de amigos que quieren disfrutar del paisaje de montaña sin renunciar a la comodidad, este hotel tiene todo lo necesario.

En cuanto a los servicios, hay masajes, planes románticos y la posibilidad de realizar eventos sociales, además de actividades al aire libre como el senderismo y el ciclismo, perfectas para quienes disfrutan moverse entre la naturaleza y respirar aire puro lejos del smog capitalino.

Sopó es un municipio boyacense ubicado en la sabana cundiboyacense, con paisajes verdes que invitan a bajar el ritmo y a disfrutar de esas pequeñas cosas que el día a día en la ciudad no deja ver.

Además, la cercanía al Parque Jaime Duque, ubicado a apenas 13 kilómetros del hotel, amplía las opciones de entretenimiento para quienes viajan con niños o simplemente quieren explorar los alrededores.

El municipio de Cundinamarca, cuyo nombre significa ‘cerro fuerte’, un destino natural y de aventura muy cerca de Bogotá

La encuesta de Booking, que recopiló las opiniones de miles de viajeros colombianos, dejó claro que los locales siguen apostando por destinos cercanos, auténticos y llenos de naturaleza para sus vacaciones.

Y este lugar es la prueba de que no hay que viajar lejos para encontrar ese refugio perfecto en la montaña que tanto se necesita.