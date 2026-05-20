Boyacá es un destino que enamora por sus paisajes de montañas verdes, valles y lagunas cristalinas, que invitan a la aventura, el senderismo y la fotografía, ofreciendo un contacto cercano con la naturaleza.

Así es el municipio boyacense donde se disfruta de una deliciosa carne a la llanera, perfecto para el turismo de naturaleza

Además, sus pueblos coloniales, como Villa de Leyva y Ráquira, conservan calles empedradas, plazas llenas de historia y mercados de artesanías que reflejan la tradición y el arte local, oferta a la que se suman monumentos históricos, como el Puente de Boyacá, y sus festivales típicos y gastronomía única.

Tunja, su capital, es un gran referente para visitar y tener en el radar cuando se piensa en unas vacaciones y se quieren tener días tranquilos en medio de sus atractivos que se mueven entre lo histórico, cultural, colonial y natural.

Monumento a Simón Bolívar en Tunja. Foto: Getty Images

Uno de sus atractivos es que se le considerada una de las ciudades más seguras de Colombia, según información de la Policía Nacional, un reconocimiento que refleja el compromiso y la efectividad del trabajo adelantado por la Policía Metropolitana de la capital boyacense, a través de acciones anticipativas, preventivas y comunitarias que fortalecen la seguridad, la convivencia y la confianza ciudadana.

¿Cuáles son los encantos se esta ciudad?

Tunja tiene diversidad de encantos y por ello vale la pena conocerla en 2026. De acuerdo con información oficial de la Alcaldía, esta ciudad es una de las más apreciadas por los conocedores de la historia, pues en ella se mantienen vigentes las huellas del pasado ancestral prehispánico de los Muiscas, cultura que habitaba allí antes de la llegada de los españoles.

El acogedor destino de Boyacá que es destacado por sus templos y múltiples actividades culturales, ideal para el turismo religioso

Dentro de su oferta para los viajeros está el centro histórico, declarado Monumento Nacional por su belleza arquitectónica de estilo colonial en la que se alternan casonas de época, con imponentes Iglesias del Siglo XVI, por lo que recorrerlo es no de los mejores planes.

Para los amantes del turismo religioso, en la capital de Boyacá, se encuentran 14 grandes iglesias que son verdaderas joyas arquitectónicas de la colonia; templos católicos de singular belleza, que resultan imperdibles de conocer. De igual forma, hay varios museos que son el reflejo fiel de figuras clave de su patrimonio y legado histórico.

Tunja es una ciudad colonial e hist´roica imperdible en un viaje por Boyacá. Foto: Getty Images

Deportes de alto rendimiento

Esta ciudad también es un destino muy apetecido por deportistas de alto rendimiento, pues por su ubicación geográfica es ideal para los llamados “entrenamientos en altura”, especialmente el ciclismo.

Adicionalmente, otros deportes extremos como el rappel, parapente, el canotaje, la escalada, la espeleología y el ciclo-montañismo se practican tanto en la ciudad, como en sus alrededores.

Como si todo lo anterior fuera poco, Tunja se caracteriza por tener un clima agradable y es envuelta por una bruma mística que encanta a los visitantes.