Así es el municipio del Eje Cafetero que batió el récord del chorizo más largo del mundo, un destino con gran riqueza natural

Risaralda es uno de los departamentos más atractivos del Eje Cafetero colombiano. Su territorio ofrece bellas montañas, pueblos coloridos, aguas termales y gran riqueza natural. Además, forma parte del Paisaje Cultural Cafetero, reconocido por la Unesco en 2011 como patrimonio de la humanidad.

Uno de sus municipios es Santa Rosa de Cabal, ubicado a 15 kilómetros de Pereira, aproximadamente a media hora de distancia en vehículo.

Esta población es reconocida por sus chorizos, “un embutido de carne de cerdo que pasa por un proceso de curación especial y que se caracteriza por conservar menos grasa que el chorizo tradicional”, según señala el portal Paisaje Cultural Cafetero.

Productores del embutido batieron años atrás el récord Guinness del chorizo más largo del mundo, con 1.917 metros de longitud.

Así es la ‘tierra de la diversión’ del Eje Cafetero, un municipio ideal para disfrutar de la naturaleza y descansar

El municipio también es una de las puertas de entrada al Parque Nacional Natural Los Nevados, puntualmente como punto de partida hacia la laguna del Otún y el nevado Santa Isabel. Adicionalmente, cuenta con los termales de Santa Rosa, uno de los más visitados del país.

El chorizo es un embutido imperdible al viajar por Risaralda. (Imagen de referencia) Foto: Getty Images

Historia

Conocido también como la “ciudad de las araucarias”, fue un punto clave durante la colonización antioqueña del valle del río Risaralda y de municipios como Versalles y Ansermanuevo, ubicados en el norte del departamento del Valle del Cauca.

“El municipio se fundó en 1844 y ha sido cuna de varios personajes importantes de la historia de Colombia, como Lorencita Villegas, activista y líder cívica, reconocida por ser esposa del presidente Eduardo Santos Montejo. Allí también nació Álvaro Mejía, ciclista que terminó tercero en el Tour de Francia de 1993 y que le dio visibilidad al municipio en los años noventa”, subraya sobre Santa Rosa de Cabal el portal Paisaje Cultural Cafetero.

El pueblo del Eje Cafetero en el que se “vive sabroso”, un destino reconocido por su arquitectura y bellos paisajes

En materia económica, la principal actividad productiva del municipio es la agricultura, destacándose los cultivos de plátano, café y caña. Otra actividad relevante es el turismo.

“Los turistas llegan a Santa Rosa para iniciar su ascenso a los nevados, para ir a la laguna, o para darse un baño en el lago de barro medicinal que contiene propiedades terapéuticas para la piel. Y luego de sus recorridos, disfrutan de un buen café de la zona en uno de los bellos balcones típicos de la arquitectura antioqueña, con vista a la plaza, que combina arquitectura con las bellas araucarias, nativas de la región”, agrega el portal turístico.