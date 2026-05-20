Así es la ‘ciudad señorial’ de Antioquia, un municipio que cuenta con múltiples atractivos y está muy cerca de Medellín

El departamento de Antioquia tiene 125 municipios que están integrados por nueve subregiones. Una de ellas es la del Valle de Aburrá, a la que pertenece el municipio de Envigado, ubicado a 12 kilómetros de Medellín.

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia Travel, esta población está en constante crecimiento y en “búsqueda de un desarrollo social sostenible con el medio ambiente”.

“Se proyecta como un referente en lo que respecta a industrias creativas y de base tecnológica, con alto potencial de escalamiento y valor agregado”, agrega la publicación.

El pequeño pueblo de Antioquia que tiene nombre de ciudad del Eje Cafetero, un destino de hermosos miradores y verdes paisajes

Casa Museo Casablanca en Envigado, Antioquia Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Envigado en Antioquia / API

De acuerdo con la Alcaldía del municipio, se le conoce con el apodo de ‘ciudad señorial’.

Historia

La Gobernación de Antioquia afirma que las tierras donde actualmente se encuentra Envigado fueron habitadas por la tribu de los anaconas, perteneciente a la comunidad indígena nutabe.

“Territorio colonizado paulatinamente en 1541 por los españoles, después del arribo de Jerónimo Luis Téjelo al Valle de Aburrá, por órdenes de Jorge Robledo. El origen de Envigado está unido a la existencia de Medellín desde la fundación de la Villa de La Candelaria, aunque siempre conservando su propia identidad”, destaca la entidad.

El pueblo antioqueño con más de 400 años de historia: un mágico lugar rodeado de imponentes cañones y montañas

Y agrega: “Durante las primeras décadas del siglo XX, el municipio inició su proceso de industrialización, debido al mejoramiento del sistema de transporte con la llegada del ferrocarril en 1914 y del tranvía en 1928”.

Sobre el turismo en Envigado, Antioquia Travel señala que los visitantes “podrán disfrutar de hermosos lugares y atractivos turísticos: naturales, gastronómicos y de diversión, espacios familiares y de calidad humana”.

Atractivos

Entre los principales atractivos turísticos naturales del municipio se encuentran el Parque Ecoturístico El Salado y el Parque La Morena.

Otro lugar destacado son las Cuevas del Higuerón, que permiten realizar caminatas ecológicas y están ubicadas a una hora de la cabecera municipal.

Otra parada imperdible es la Casa Museo Débora Arango, también conocida como Casa Museo Casablanca, ubicada en el barrio San Marcos. Este emblemático espacio, construido en 1860 por su abuelo, invita a recorrer la historia de la reconocida pintora envigadeña, cuyas obras dejaron una huella profunda en el arte nacional gracias a su mirada crítica frente a la realidad política y social del país.

Por ello, en honor a su legado, la casa museo, antiguo recinto de la acuarelista, fue declarada Bien de Interés Cultural por el Gobierno nacional mediante la Ley 1248. Además, en 2017 el municipio finalizó el proceso de adquisición del inmueble, consolidándolo como un espacio patrimonial destinado al uso comunitario.