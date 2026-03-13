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Semana Santa en la Catedral de Sal: esta es la programación para vivir una experiencia religiosa a 180 metros bajo tierra

Este lugar está construido dentro de una antigua mina de sal, en el municipio de Zipaquirá.

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Redacción Turismo
13 de marzo de 2026, 12:54 p. m.
Durante la Semana Santa, la Catedral de Sal de Zipaquirá maneja una programación especial.
Durante la Semana Santa, la Catedral de Sal de Zipaquirá maneja una programación especial. Foto: Cortesía - Prensa Catedral de Sal de Zipaquirá

Se acerca la Semana Santa y el turismo religioso cobra más relevancia, pues las personas aprovechan los días santos para fortalecer su fe y vivir experiencias espirituales significativas al visitar lugares sagrados y participar en celebraciones religiosas.

Uno de esos sitios al que miles de personas acuden se encuentra muy cerca de Bogotá y se ha consolidado como un lugar de interés turístico no solo en esta época, sino en todos los momentos del año.

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Se trata de la Catedral de Sal de Zipaquirá, emblemático escenario que llama la atención de propios y extraños y que cada año para la Semana Mayor prepara una programación especial.

Así las cosas, este año, desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril, la Catedral recibirá a los feligreses para vivir momentos únicos de fe y reflexión a 180 metros bajo tierra.

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Foto: guillermo torres

Yenny Páez Sabogal, gerente de la Catedral de Sal, dijo que en esta oportunidad el lugar dispone de una logística y programación que harán sentir como en casa tanto a los visitantes nacionales como a los internacionales.

Para los días santos de este año, la Catedral estará abierta de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., con excepción del jueves, 2 de abril, cuando la venta de la última boleta será hasta las 8:00 p.m. por la visita al Monumento, y el sábado, 4 de abril, que también contará con la venta de la última boleta hasta las 8:00 p.m. por la celebración de la Bendición del Agua y del Fuego.

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Programación Semana Santa 2026

Domingo, 29 de marzo: Domingo de Ramos en la Pasión del Señor

Procesión de Ramos y Santa Misa

Lugar: Nave Central y Nave de la Resurrección

Hora: 1:00 p.m.

Lunes, 30 de marzo: Celebración de la Santa Eucaristía

Lugar: Nave Central

Hora: 12:00 m.

Martes, 31 de marzo: Celebración de la Santa Eucaristía

Lugar: Nave Central

Hora: 12:00 m.

Miércoles, 1 de abril: Celebración de la Santa Eucaristía

Lugar: Nave Central

Hora: 12:00 m.

Esta nueva apuesta busca convertir a la Catedral de Sal en un centro de convensiones.
La Catedral de Sal es un buen escenario para vivir la Semana Santa. Foto: Más Media/API.

Jueves, 2 de abril: Misa vespertina de la Cena del Señor

Celebración Eucarística

Lugar: Nave Central y Nave de la Resurrección

Hora: 4:00 p.m.

Visita al monumento: La Última Cena

Lugar: Capilla de la Virgen de Guasá

Hora: de 6:30 p.m. a 8:30 p.m.

Viernes, 3 de abril — Pasión del Señor

Santo Viacrucis

Lugar: Todas las estaciones del Viacrucis

Hora: 8:00 a. m. a 12 m.

Celebración de la Pasión del Señor

Lugar: Nave Central y Nave de la Resurrección

Hora: 3:00 p.m.

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Sábado, 4 de abril

Celebración de la Solemne Vigilia Pascual

Liturgia de la Luz

Liturgia de la palabra

Bendición del Agua

Liturgia Eucarística

Lugar: Nave Central y Nave de la Resurrección

Hora: 7:30 p.m.

Domingo, 5 de abril — Domingo de Pascua

Celebración Solemne de la Santa Misa

Lugar: Nave Central y Nave de la Resurrección

Hora: 1:00 p.m.