Se acerca la Semana Santa y el turismo religioso cobra más relevancia, pues las personas aprovechan los días santos para fortalecer su fe y vivir experiencias espirituales significativas al visitar lugares sagrados y participar en celebraciones religiosas.
Uno de esos sitios al que miles de personas acuden se encuentra muy cerca de Bogotá y se ha consolidado como un lugar de interés turístico no solo en esta época, sino en todos los momentos del año.
Se trata de la Catedral de Sal de Zipaquirá, emblemático escenario que llama la atención de propios y extraños y que cada año para la Semana Mayor prepara una programación especial.
Así las cosas, este año, desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril, la Catedral recibirá a los feligreses para vivir momentos únicos de fe y reflexión a 180 metros bajo tierra.
Yenny Páez Sabogal, gerente de la Catedral de Sal, dijo que en esta oportunidad el lugar dispone de una logística y programación que harán sentir como en casa tanto a los visitantes nacionales como a los internacionales.
Para los días santos de este año, la Catedral estará abierta de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., con excepción del jueves, 2 de abril, cuando la venta de la última boleta será hasta las 8:00 p.m. por la visita al Monumento, y el sábado, 4 de abril, que también contará con la venta de la última boleta hasta las 8:00 p.m. por la celebración de la Bendición del Agua y del Fuego.
Programación Semana Santa 2026
Domingo, 29 de marzo: Domingo de Ramos en la Pasión del Señor
Procesión de Ramos y Santa Misa
Lugar: Nave Central y Nave de la Resurrección
Hora: 1:00 p.m.
Lunes, 30 de marzo: Celebración de la Santa Eucaristía
Lugar: Nave Central
Hora: 12:00 m.
Martes, 31 de marzo: Celebración de la Santa Eucaristía
Lugar: Nave Central
Hora: 12:00 m.
Miércoles, 1 de abril: Celebración de la Santa Eucaristía
Lugar: Nave Central
Hora: 12:00 m.
Jueves, 2 de abril: Misa vespertina de la Cena del Señor
Celebración Eucarística
Lugar: Nave Central y Nave de la Resurrección
Hora: 4:00 p.m.
Visita al monumento: La Última Cena
Lugar: Capilla de la Virgen de Guasá
Hora: de 6:30 p.m. a 8:30 p.m.
Viernes, 3 de abril — Pasión del Señor
Santo Viacrucis
Lugar: Todas las estaciones del Viacrucis
Hora: 8:00 a. m. a 12 m.
Celebración de la Pasión del Señor
Lugar: Nave Central y Nave de la Resurrección
Hora: 3:00 p.m.
Sábado, 4 de abril
Celebración de la Solemne Vigilia Pascual
Liturgia de la Luz
Liturgia de la palabra
Bendición del Agua
Liturgia Eucarística
Lugar: Nave Central y Nave de la Resurrección
Hora: 7:30 p.m.
Domingo, 5 de abril — Domingo de Pascua
Celebración Solemne de la Santa Misa
Lugar: Nave Central y Nave de la Resurrección
Hora: 1:00 p.m.