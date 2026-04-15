La Última Cena bajo tierra: el imperdible plan para hacer a 180 metros de profundidad cerca de Bogotá

Muy cerca de Bogotá, los viajeros encuentran diversidad de planes para realizar. Actividades de naturaleza, culturales, artísticas, gastronómicas y religiosas hacen parte de la amplia oferta de la que los turistas pueden disfrutar.

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En la larga lista de opciones se encuentra la Catedral de Sal de Zipaquirá, uno de los principales atractivos de la región, ubicado a una hora de la capital del país. Para este mes de abril, este destino turístico exhibe una réplica de la Última Cena como parte de su temporada cultural, con la idea de brindar una experiencia diferente, en la que se entrelazan la espiritualidad y el patrimonio cultural.

La obra, inspirada en el legado de Leonardo da Vinci, fue instalada a 180 metros bajo tierra y se convierte en una alternativa ideal para quienes quieren vivir una experiencia diferente y apreciar los encantos que ofrece este lugar de turismo y peregrinación.

Réplica Última Cena Foto: Catedral de Sal de Zipaquirá/API.

La obra estará disponible durante el mes de abril, lo que permite disfrutarla más allá de las fechas litúrgicas y posicionándose como un atractivo adicional dentro del recorrido habitual que realizan los viajeros en esta maravilla subterránea.

Más que un elemento decorativo, esta réplica busca acercar al público a una de las representaciones más influyentes de la tradición cristiana.

¿Qué hacer en la Catedral de Sal?

Además de admirar esta obra, en este lugar los turistas tienen la oportunidad de apreciar una serie de detalles únicos, pues esta construcción fusiona la arquitectura con la geología, destacándose por su diseño y su gran conexión espiritual.

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En un viaje a este lugar, se encuentran con el olor mineral, que está acompañado de la oscuridad. Después, un juego de luces muestra la roca tallada y los túneles que albergan las estaciones del viacrucis.

Al final del recorrido hay acceso a tres naves: la del nacimiento y bautismo, la de la vida y la muerte y la de la resurrección, cada una con un altar, precisa el portal Colombia Travel.

La Catedral de Sal de Zipaquirá. Foto: Grabriel Celis

Allí los viajeros pueden visitar las capillas y espacios de reflexión que combinan arquitectura y espiritualidad. También hay áreas culturales con exhibiciones temporales, como la mencionada réplica que llama la atención de quienes deciden hacer un plan diferente.

Así las cosas, este es un destino perfecto para hacer un plan completo que mezcla turismo, cultura y contemplación en un solo lugar. En sus alrededores también se aprecian encantos naturales que complementan la oferta de este lugar, uno de los más emblemáticos del país.