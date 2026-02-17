Política

Gustavo Petro cayó en otra ‘fake news’ y, tras las críticas que recibió, eliminó el mensaje de X; esta es la historia

El presidente compartió un polémico video en redes sociales.

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 7:51 p. m.
Gustavo Petro eliminó una polémica publicación en su cuenta personal de X.
Gustavo Petro eliminó una polémica publicación en su cuenta personal de X. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro desató una fuerte polémica en redes sociales este martes, 17 de febrero, por un mensaje que publicó en su cuenta personal de X, el cual generó una ola de críticas.

En la publicación, los usuarios detectaron que el mandatario quería hacer pasar por una persona que no era a la congresista Ángela Vergara, del Partido Conservador, quien atraviesa una difícil situación con su hijo.

La congresista encendió las alarmas debido a que su hijo fue retenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), pidiendo ayuda a la Cancillería y a la Embajada de Colombia en Estados Unidos.

La representante, una vez se enteró del video que publicó el jefe de Estado, aclaró que ella no era la mujer que aparecía en él.

El presidente Gustavo Petro publicó polémico video en sus redes sociales.
Ángela Vergara y Gustavo Petro Foto: Foto Presidencia y foto de la cuenta de X de la congresista Ángela Vergara

Posteriormente, y tras la ola de cuestionamientos que recibió Petro, tomó la decisión de eliminar el mensaje.

No es la primera vez que el jefe de Estado cae en una fake news; a lo largo de su administración ha difundido información que fue cuestionada por su veracidad.

Uno de los episodios más recordados relacionados con una publicación falsa se registró en julio de 2025. En aquella ocasión, el presidente compartió una supuesta obra de su Gobierno en La Guajira.

Revelan inédita historia de lo que pasó en el Gobierno Petro tras suspensión del salario mínimo: “Días de cárcel”

La polémica publicación generó una fuerte reacción en X. Fue el caso del senador Alfredo Deluque, quien escribió: “Señor Presidente, sería un mal chiste si no fuese usted, el presidente de los colombianos, el que se burla de La Guajira. No le basta con haber incumplido sus promesas para el departamento, sino que usa un video del monumento Keeper of the Plains, en Wichita, Kansas, en Estados Unidos, para mofarse de nosotros los guajiros. No más, señor Presidente, gobierne, le queda menos de un año para enmendar el desgobierno antes de terminar su periodo”.

