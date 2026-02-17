Nación

Revive la elección de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional. Ganó una tutela

Peña fue apartado del cargo y ahora el Tribunal de Bogotá le da 48 horas al Consejo Superior Universitario para reintegrarlo.

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 5:15 p. m.
El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, ganó otra tutela que garantiza su permanencia en la institución.
El 4 de septiembre de 2025, José Ismael Peña fue retirado del cargo de rector de la Universidad Nacional, tras una decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado. Anularon su nombramiento y desde entonces libró una batalla por regresar a la rectoría. Este martes, el Tribunal de Bogotá le abrió las puertas de la universidad.

Tras resolver una tutela, el Tribunal de Bogotá ordenó al Consejo Superior Universitario reintegrar a José Ismael Peña al cargo de rector, luego de concluir que se vulneraron derechos fundamentales en las decisiones que lo dejaron fuera de la universidad.

Múnera contó con el respaldo de cinco consejeros, en medio de la sesión extraordinaria, en la que otros consejeros (Ignacio Mantilla, Diego Torres y Verónica Botero) abandonaron la reunión. El Consejo Superior Universitario firmó una resolución donde dejó sin piso la elección de Peña, quien fue escogido por un proceso democrático el 21 de marzo de 2024.
La orden del Tribunal advierte que son 48 horas para regresar al cargo a José Ismael Peña Foto: Semana

“En consecuencia, se revocará la decisión de primera instancia, y se considera amparo solicitado, ordenando al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del cargo por parte del accionante, conforme al acto de elección contenido en el acta 05 del 21 de marzo de 2024”, dijo el Tribunal.

En la decisión, los magistrados le dan términos al Consejo Superior Universitario para que en las próximas 48 horas, luego de notificarse de la decisión, se adopten las órdenes impartidas por esta jurisdicción, en el sentido de regresar al cargo al ahora rector José Ismael Peña.

“Ordenar al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, que dentro de los términos de 48 horas siguientes será la notificación de esta providencia de las medidas necesarias para hacer efectivo el ejercicio del cargo del rector por parte del señor José Ismael Peña Reyes”, advierten los magistrados del Tribunal de Bogotá.

José Ismael Peña, quien fue designado como como nuevo rector de la Universidad Nacional de Colombia
Para el Tribunal, la autonomía universitaria no puede ignorar los actos administrativos Foto: Pantallazo de video de Vicky en Semana y cortesía API, respectivamente.

Insisten desde el Tribunal, que luego del estudio de la tutela se confirmó una vulneración de derechos que deben ser reparados vía tutela y en favor de José Ismael Peña, ahora como rector de la Universidad Nacional, en el cargo que desde 2024, se supone, debería ocupar.

“Esta orden se adopta en protección directa del derecho fundamental, vulnerado, sin que indique pronunciamiento sobre eventuales controversias administrativas adicionales, que pueden ser objeto de control por la jurisdicción competente”, explicó el Tribunal de Bogotá tras tomar la decisión de regresar al cargo a José Ismael Peña.

José Ismael Peña, nuevo rector de la Universidad Nacional, habló con SEMANA tras fallo del Consejo de Estado: “Desde el miércoles comenzaremos a actuar de manera ética”

Para el Tribunal, la autonomía universitaria no puede ignorar los actos administrativos y mucho menos sustituir el “control judicial”, esto tras la decisión que en este caso regresa al cargo al rector José Ismael Peña posterior al estudio y conclusión de la tutela. Esa misma autonomía universitaria “no puede convertirse en un mecanismo para desplazar la presunción de legalidad”, señaló el Tribunal.

