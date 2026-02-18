Mamá de Kevin Acosta le responde a Petro y revela la razón por la que no quiso la cirugía: “Es una gran mentira”

Yudi Pico, mamá de Kevin Acosta, le respondió al presidente Gustavo Petro por el informe que leyó sobre la atención que se le brindó al pequeño de siete años antes de su muerte y explicó la razón por la que no accedió a la cirugía.

Frente a una multitud, el jefe de Estado leyó una parte del expediente del caso del pequeño y nuevamente, tal y como lo había hecho durante un consejo de ministros, rechazó que su gobierno tenga alguna responsabilidad.

Polémica porque Petro y Nueva EPS publicaron la historia clínica de Kevin Arley Acosta, cuya privacidad está protegida por la Constitución

Katherine Pico, mamá del pequeño, y Kevin Arley. Foto: Noticias Caracol

Según el máximo mandatario, hay un documento firmado por la mujer en la que pide que se priorice el tratamiento clínico y dice que no autoriza la cirugía. “No mentimos anoche. No estamos tapando algo con otra cosa“, dijo Petro.

Petro revela detalles de la muerte de Kevin Acosta: “Aquellos que están diciendo que el Gobierno es culpable de un asesinato, es mentira”

Al respecto, Pico no se quedó callada y, en diálogo con Noticias Caracol, contó lo que pasó con el medicamento de su hijo y la negligencia que hubo. “Lo que ellos están diciendo es una gran mentira”, afirmó.

“A mí me llamaron y me dijeron de Medicarte que a partir del primero de enero quedaba sin contrato, que la Nueva EPS había terminado el contrato. O sea que para enero no tenía medicamento, no tenía citas, no tenía nada”, añadió.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Colprensa

Desde esa fecha, de acuerdo con ella, su hijo se quedaba sin medicamento e IPS. “Quedaba sin nada”, reiteró.

Sobre la caída de la bicicleta, que según contó Petro le generó un trauma craneoencefálico severo a Kevin y le hizo perder el conocimiento por cinco minutos, Yudi Pico sostuvo que el menor llegó el domingo en la noche bien al hospital de Pitalito, en Huila.

Muerte de Kevin Acosta, niño de 7 años que no recibió sus medicamentos: “El Gobierno lo abandonó”, dice la comunidad médica

“Él llegó bien; a medianoche ya me lo entubaron porque se agravó”, contó. Además, dejó en claro que nunca perdió el conocimiento y reiteró que hubo una gran demora para trasladarlo a la ciudad de Bogotá.

La mujer también aclaró el motivo por el que rechazó que a su hijo le hicieran una intervención quirúrgica: “El niño no tenía el medicamento para colocarle para la cirugía”.

“Donde ellos me le hubieran hecho esa cirugía, el niño habría tenido una hemorragia porque no tenía el medicamento. Ellos saben que a un niño hemofílico debe colocársele el medicamento para una cirugía de ese tamaño en el cerebro”, complementó.

Por el momento, las autoridades se encuentran adelantando las respectivas investigaciones y se encargarán de establecer si finalmente hubo negligencia en el caso y si alguien tiene alguna responsabilidad por la muerte del niño.