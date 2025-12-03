“Le dije ‘Vamos a almorzar’”: la última charla de Jean Claude con su padre antes del fatal atraco en el norte de Bogotá

Tras la tragedia ocurrida el martes 2 de diciembre en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá, han salido al aire detalles de las últimas horas de la vida de Jean Claude Bossard, un joven barranquillero de 29 años que fue asesinado en medio de un intento de hurto.

Los hechos ocurrieron cerca de la avenida 19 con calle 107, en el barrio Santa Paula, alrededor de la 1:30 p.m., según las autoridades.

El relato más íntimo llega de la voz de su padre, con quien habló por última vez esa mañana. “Le dije ‘vamos a almorzar’ a eso de las 10 y me dijo ‘no, tengo que ir a la oficina’”, contó el hombre en la entrevista que concedió a Noticias Caracol. Esas palabras se convirtieron en el prólogo de una jornada que terminó en muerte.

Según la reconstrucción de las autoridades y las imágenes de seguridad, minutos después de salir de un restaurante donde había almorzado con compañeros, Bossard caminada por la avenida 19 cuando fue interceptado por dos delincuentes que iban en una moto.

Uno de los asaltantes abordó al joven para robarle pertenencias; se produjo un forcejeo y, en cuestión de segundos, el agresor disparó. Jean-Claude resultó gravemente herido y falleció en un hospital cercano.

La reacción policial en el lugar dejó un saldo complejo: en el cruce de disparos, la Policía dio de baja al conductor de la moto y capturó al otro implicado, un adolescente que tendría 16 años. Ese menor fue puesto a disposición de la Fiscalía y aceptó los cargos relacionados con el hecho.

La víctima, oriunda de Barranquilla, había llegado a Bogotá con su familia para celebrar su cumpleaños número 30, que se cumpliría el próximo viernes, y ese plan queda ahora interrumpido por el dolor: “Mi hijo cumplía 30 años el próximo viernes y desafortunadamente como se están dando las cosas, ese día lo vamos a enterrar”, dijo su padre. La familia, que tiene nacionalidad colombo francesa, también contó que Jean Claude hablaba varios idiomas y que trabajaba en su propio negocio de seguros.

El caso reavivó quejas de vecinos y autoridades sobre una banda que, según denuncias ciudadanas, venía operando en la zona a bordo de una moto color naranja. Residentes había publicado fotos en días anteriores.