Habló amigo de Jean Claude Bossard, joven asesinado en Usaquén por robarlo. Recordó lo último que le dijo: “Solo hablaba de eso”

Jean Claude Bossard estaba por cumplir 30 años de edad.

Redacción Nación
3 de diciembre de 2025, 9:40 p. m.
De izquierda a derecha: Juan José, amigo de Jean Claude Bossard.
El próximo viernes, 5 de diciembre, Jean Claude Bossard, un joven administrador de empresas, apasionado por las motos y la velocidad, cumpliría 30 años. Sin embargo, este martes, dos delincuentes decidieron arrebatarle la vida en el barrio Santa Paula, localidad de Usaquén, en Bogotá.

Ayer martes, 2 de diciembre, a la 1:30 p. m., en momentos en que Jean Claude Bossard iba caminando por la avenida 19 con calle 107, dos delincuentes que se movilizaban a bordo de una motocicleta lo abordaron para robarlo, pero el joven se resistió y se presentó un forcejeo con uno de los criminales.

Contexto: Papá de joven asesinado en el norte de Bogotá recordó con dolor el consejo que le habían dado a su hijo: “Le habíamos insistido mucho”

Precisamente, en medio del forcejeo, el delincuente accionó su arma de fuego contra el joven, que era oriundo de Barranquilla, quien quedó gravemente herido y fue trasladado a un hospital cercano, donde murió.

En medio de la reacción de la Policía, fue capturado el asesino, quien es menor de edad, mientras que el otro delincuente, que iba conduciendo la moto, fue dado de baja por las autoridades.

Jean-Claude Bossard
Jean Claude Bossard tenía una empresa dedicada a la venta de seguros, contó su papá. | Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: jc_boss14

En medio de esta tragedia que enluta a una familia barranquillera, quien habló fue uno de los amigos de Jean Claude, con quien él acostumbraba a salir a rodar, teniendo en cuenta la pasión que ambos compartían por las motos.

En entrevista con Noticias Caracol, Juan José describió a Jean Claude como “el amigo de todos”, teniendo en cuenta su carisma que lo llevaba a ser querido por las personas.

El amigo del joven también recordó la última conversación que sostuvieron personalmente, el pasado domingo 30 de noviembre, tras haber estado compartiendo una salida de motociclistas en Girardot.

De acuerdo con Juan José, hablaron mientras venían en un carro que era conducido por Jean Claude, de regreso a Bogotá.

Contexto: Desgarrador relato del padre de joven asesinado por robarlo en Bogotá: así se enteró de su muerte; “cumplía años y ese día lo enterraremos”

“Creo que hablamos mucho de la vida. Yo acabo de empezar un trabajo nuevo. Él estaba en el proceso de muchos cambios en su vida y creo que hablamos mucho de eso. Hablamos mucho de esa fuerza de no parar, de seguir intentándolo, de lo emocionante que eran los nuevos comienzos. A él creo que también se le venía un comienzo muy grande, importante, en su vida. Y solo se hablaba de eso, lo mucho que habíamos recorrido, de lo impresionante que se había vuelto nuestra amistad”, recordó Juan José en Noticias Caracol.

