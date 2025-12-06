Cruda pelea en pleno concierto de Grupo Firme en Bogotá; video dejó en evidencia a mujeres que se fueron a golpes

El pasado 5 de diciembre, el Estadio Nemesio Camacho El Campín fue escenario de un esperado evento musical, el cual reunió a grandes fanáticas de géneros regionales y populares. En Bogotá se llevó a cabo el Festival Órale Wey, el cual contó con la visita de Grupo Firme, Yeison Jiménez y Gabi Ballesteros, entre otros.

La cita artística fue centro de comentarios por las presentaciones de la noche, por los ánimos de los asistentes y por una situación que quedó registrada en videos. En las plataformas digitales se difundieron clips que permitieron ver un altercado que ocurrió entre el público, llegando a los golpes y agresiones físicas.

Según se conoció, durante el evento, varias mujeres terminaron enfrentándose en medio de la multitud, al punto de empujarse, manotearse y jalarse del cabello. Las imágenes permitieron detallar la manera en la que se estaban atacando, sin medir las consecuencias de dichos actos.

Una cuenta en X publicó uno de los videos, reflejando la pelea que se desató entre las fanáticas. De hecho, se logra apreciar cómo algunas personas intervienen para separarlas, intentando que no se hagan más daño.

“Arañazos de agropecuarios(as) anoche en el estadio en El Campin en el concierto del Grupo Firme”, escribió la cuenta.

#BOGOTÁ. Arañazos de agropecuarios(as) anoche en el estadio en el Campin en el concierto del Grupo Firme. 😬



ÚNETE 👉 https://t.co/3BpXy3YAWC pic.twitter.com/wNvwi0ElB1 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) December 6, 2025

Las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales, llevando a que muchas personas reprocharan esta clase de situaciones. Varios criticaron a quienes fueron al festival, soltando palabras crudas y despectivas.

“Terrible que siga pasando esto”; “Cosas que nunca pasan en un evento de techno y siempre en fiestas agropecuarias”; “Que esperan en un evento de estos reuniendo a toda la ‘gente de bien’ y a los que alaban a los traquetos”; “No les da pena?”; “Por qué en estos shows solo se ven en música popular, reggaeton y cualquier vaina que no sea un genero foráneo ¿? por no decir Metal. Luego se ofenden cuando uno es elitista pero con toda la razón”; “Esos eventos siempre terminan en pelea. A la amiga de una amiga, le dieron dos puños y un botellazo, en un evento realizado hace 8 días en el centro comercial Paseo Villa del Río”, entre otras reacciones.

Cabe destacar que los miembros de Grupo Firme se han posicionado como una fuerza imparable dentro del regional mexicano. La agrupación no solo ha logrado romper récords de asistencia —incluido un impresionante concierto con más de 280.000 personas en Ciudad de México—, sino que también ha acumulado éxitos virales que resuenan en toda América Latina.

Su regreso a Colombia despertó una gran expectativa, especialmente después de la inolvidable presentación que ofrecieron en Medellín en 2023. Esta vez, fue Bogotá la que vibró con la energía contagiosa de Grupo Firme, que llegó con un show lleno de sus canciones más populares, entre ellas Ya supérame, En tu perra vida, Cada quien, El amor no fue pa’ mí y El tóxico.

Grupo Firme llegará a Bogotá con concierto en este 2025 | Foto: Cortesía