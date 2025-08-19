Suscribirse

Grupo Firme llegará a Bogotá este 2025 encabezando nuevo gran evento, el Órale Wey Fest Mexa

Como detalle del gran festival, revelaron la fecha en la que empezará la venta de boletería.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

19 de agosto de 2025, 3:55 p. m.
Grupo Firme llegará a Bogotá con concierto en este 2025. | Foto: Cortesía

Bogotá se prepara para vivir una experiencia musical sin precedentes con la llegada del Órale Wey: Fest Mexa, un festival enfocado en la música regional mexicana que promete emocionar a todos los asistentes en el Estadio El Campín el próximo 6 de diciembre de 2025.

Este nuevo festival llevará la fiesta mexicana a otro nivel, combinando el sabor tradicional con el entretenimiento moderno en un espectáculo de clase mundial.

En esta primera edición, el público de la capital tendrá el privilegio de disfrutar por primera vez en vivo con un show completo (de más de 3 horas) a Grupo Firme, la banda sensación que ha conquistado millones de corazones en Latinoamérica.

Siendo ganadores del Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Banda en 2021, los integrantes de Grupo Firme se han consolidado como un fenómeno del género regional.

Contexto: Súbanle al volumen: guía a lo mejor de la agenda de conciertos en Bogotá y Colombia en lo que resta de 2025

Esta agrupación ha batido récords de asistencia en conciertos (reuniendo hasta 280.000 fans en un solo show en Ciudad de México) y suman éxitos virales que suenan por todo el continente.

Su llegada a Colombia genera enorme expectativa, especialmente luego de su recordada presentación en Medellín en 2023. Ahora, por fin, Bogotá podrá vivir la energía arrolladora de Grupo Firme, que traerá todo su repertorio de éxitos como Ya supérame, En tu perra vida, Cada quien, El amor no fue pa’ mí, El tóxico, entre otros.

Además, presentarán canciones de Evolución, su más reciente álbum lanzado en mayo, lo que promete un show renovado y emocionante para los fans.

Órale Wey: Fest Mexa nace como una expresión auténtica, fresca y poderosa del espíritu mexicano contemporáneo, reuniendo tradición, modernidad y pasión en un solo escenario.

Este evento será una cita imperdible para quienes aman la música, la cultura y la fiesta al mejor estilo de México. El festival celebrará la riqueza de la música regional mexicana en pleno auge global, desde los sonidos de mariachi y banda hasta los corridos modernos que están dominando las listas internacionales.

Nunca antes un evento de este tipo se había realizado en Colombia, por lo que hará historia al traer por primera vez la esencia del regional mexicano a un escenario colombiano de tal magnitud.

Los fanáticos deberán prepararse para bailar, cantar y vivir la alegría “¡Órale, wey!” junto a miles de asistentes en una noche que fusionará el orgullo mexicano con la calidez colombiana.

Bajo la producción de Ame Concerts, productora liderada por Marco Barranco, y Music VIP Entertainment, encabezada por Isael Gutiérrez, creadores y responsables del concepto original del festival, este evento no solo marcará un hito en la escena musical del país, sino que también abrirá la puerta a un intercambio cultural vibrante entre Colombia y México.

Ambas productoras unen fuerzas para ofrecer un espectáculo de primer nivel, demostrando su compromiso por crear experiencias únicas. “Queremos compartir la alegría y autenticidad de la música mexicana con Colombia”, afirman los organizadores.

Contexto: Toman drástica decisión en concierto de Green Day en Bogotá; anuncian medida tras polémica en show de Coldplay

La unión de dos pueblos que comparten su amor por la música y la alegría de vivir se sentirá en cada canción y en cada rincón del estadio. Sin duda, Bogotá vivirá una noche llena de colores, sabores y emociones al ritmo de trompetas, tubas y acordeones, en un ambiente festivo que transportará a todos al corazón de México.

Por ahora, se conoce que las boletas estarán a la venta a partir del próximo viernes 22 de agosto a través de la página oficial de TuBoleta.

