Se les explotó una granada: gobernador de Antioquia revela detalles de explosión en la autopista Medellín-Bogotá: dos personas murieron

Luego de la trágica explosión ocurrida dentro de un vehículo en el peaje de Copacabana, en la autopista Medellín- Bogotá, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entregó un balance en su cuenta de X sobre lo sucedido.

“Antioqueños, me informan que en la Autopista Medellín - Bogotá, cerca del peaje de Copacabana, se registró una explosión al interior de un vehículo. Las primeras informaciones de las autoridades indican que se trató de una granada al interior del carro que portaban las personas que se movilizaban en él”, escribió el mandatario.

Los hechos, como reveló SEMANA, ocurrieron entrada la tarde en esa zona de la Autopista, a unos 20 kilómetros del centro de Medellín, en la vía que comunica con el oriente Antioqueño.

El gobernador también indicó que las dos personas que manipulaban el artefacto murieron.

“En el vehículo había dos personas. Ambos fallecieron”, dijo.

Sobre la suerte de dos policías que estaban realizando controles de seguridad a algunos vehículos, el mandatario aseguró: “Dos Policías que se encontraban cerca al peaje resultaron heridos y fueron trasladados a un centro médico. Los uniformados presentan heridas con esquirlas de la granada que no comprometen su vida”.

La zona fue acordonada mientras la Fuerza Pública trasladaba unidades antiexplosivos para verificar que el lugar de los hechos estuviera libre de otros artefactos que pusieran en riesgo la vida de otras personas.

Esta información descarta de plano la posibilidad de un atentado contra esa estación de cobro de la Concesión Vial que administra ese importante eje.

“Este hecho no guarda relación directa entre lo que ocurrió esta mañana en el peaje de Palocabildo, entre Girardota y Barbosa”, dijo el alcalde.

La explosión en el peaje de Copacaban generó preocupación porque sucedió unas doce horas después del atentado de la guerrilla del ELN al peaje de Palocabildo, entre Copacabana y Barbosa.

Esto es en la troncal de la autopista Norte, que comunica a Medellín con el norte de Antioquia.