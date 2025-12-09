Suscribirse

Antioquia

Se les explotó una granada: gobernador de Antioquia revela detalles de explosión en la autopista Medellín-Bogotá: dos personas murieron

Andrés Julián Rendón indicó también que los policías heridos están fuera de peligro.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
10 de diciembre de 2025, 2:16 a. m.
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, habla sobre explosión en peaje de Copacabana, en la autopista Medellín - Bogotá.
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, habla sobre explosión en peaje de Copacabana, en la autopista Medellín - Bogotá. | Foto: Redes sociales

Luego de la trágica explosión ocurrida dentro de un vehículo en el peaje de Copacabana, en la autopista Medellín- Bogotá, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entregó un balance en su cuenta de X sobre lo sucedido.

“Antioqueños, me informan que en la Autopista Medellín - Bogotá, cerca del peaje de Copacabana, se registró una explosión al interior de un vehículo. Las primeras informaciones de las autoridades indican que se trató de una granada al interior del carro que portaban las personas que se movilizaban en él”, escribió el mandatario.

Los hechos, como reveló SEMANA, ocurrieron entrada la tarde en esa zona de la Autopista, a unos 20 kilómetros del centro de Medellín, en la vía que comunica con el oriente Antioqueño.

El gobernador también indicó que las dos personas que manipulaban el artefacto murieron.

“En el vehículo había dos personas. Ambos fallecieron”, dijo.

Explosión en peaje de Copacabana en la autopista Medellín Bogotá deja una persona muerta.
Explosión en peaje de Copacabana en la autopista Medellín Bogotá deja una persona muerta. | Foto: Denuncias Antioquia

Sobre la suerte de dos policías que estaban realizando controles de seguridad a algunos vehículos, el mandatario aseguró: “Dos Policías que se encontraban cerca al peaje resultaron heridos y fueron trasladados a un centro médico. Los uniformados presentan heridas con esquirlas de la granada que no comprometen su vida”.

La zona fue acordonada mientras la Fuerza Pública trasladaba unidades antiexplosivos para verificar que el lugar de los hechos estuviera libre de otros artefactos que pusieran en riesgo la vida de otras personas.

Esta información descarta de plano la posibilidad de un atentado contra esa estación de cobro de la Concesión Vial que administra ese importante eje.

El alcalde de Copacabana, Johnnatan Pineda Agudelo,

“Este hecho no guarda relación directa entre lo que ocurrió esta mañana en el peaje de Palocabildo, entre Girardota y Barbosa”, dijo el alcalde.

La explosión en el peaje de Copacaban generó preocupación porque sucedió unas doce horas después del atentado de la guerrilla del ELN al peaje de Palocabildo, entre Copacabana y Barbosa.

Esto es en la troncal de la autopista Norte, que comunica a Medellín con el norte de Antioquia.

De acuerdo con testigos, varios hombres armados llegaron al punto de cobro, se identificaron como integrantes del ELN y ordenaron la evacuación del personal que se encontraba de turno. Minutos después, activaron un explosivo que destruyó parte de la infraestructura del peaje y generó alarma entre los habitantes y conductores que transitaban por el sector.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Esa fue la última vez que lo vi”, el conmovedor relato del padre de un bebé que murió en Santa Marta; Su madre está prófuga

2. El toque ‘maradoniano’ de Linda Caicedo en golazo en la Champions League que es viral

3. Hansi Flick saca pecho de la remontada ante Frankfurt: esto dijo tras triunfo del Barcelona en Champions

4. Estos son los últimos eliminados del ‘Desafío Siglo XXI’: rompieron en llanto y se llevaron millones

5. “Tengo que estar hablando en inglés todo el tiempo”: la burla de Nicolás Maduro en medio de las tensiones con Estados Unidos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

autopista Medellín BogotáAntioquia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.