Peajes “gratis” en la autopista Medellín-Bogotá: el motivo por el que no se están cobrando

Viajar por la autopista Medellín-Bogotá, en el tramo que atraviesa Antioquia, se ha convertido en una experiencia marcada por la inconformidad de los usuarios.

Riesgos por nuevos deslizamientos obligan a mantener el cierre total en la vía Medellín-Bogotá

En este corredor solo se está pagando un peaje antes de conectar con la Ruta del Sol; sin embargo, esta situación no responde a una decisión institucional, sino a una acción directa de un colectivo ciudadano que decidió impedir el cobro en otros puntos como forma de protesta.

Autopista Medellín - Bogotá Foto: Tomada de la página web de Telemedellín.

La medida fue adoptada por el grupo Los Magníficos de la Ruta 60, que desde finales de febrero optó por levantar las talanqueras en los peajes de El Santuario y Puerto Triunfo. Su argumento principal gira en torno al deterioro progresivo de la vía y al incumplimiento de compromisos adquiridos meses atrás para su reparación. Según explican, las mejoras prometidas no se han materializado de manera efectiva, lo que ha llevado a un creciente malestar entre quienes transitan frecuentemente por este trayecto.

El líder del colectivo, Julio César Flórez, aseguró que, pese a los intentos de diálogo con las autoridades, no han recibido respuestas claras ni soluciones de fondo. “Nosotros hemos intentado reunirnos con el director nacional de Invías para que nos den una respuesta sobre el pésimo estado de la vía y los acuerdos que habíamos pactado el año pasado, pero este es el momento en el que no hemos visto grandes avances, por lo que decidimos volver a tomar como vía de hecho el levantar las talanqueras”, expresó.

Quienes recorren esta carretera coinciden en que los problemas estructurales son evidentes. Los huecos, las grietas y las zonas en mal estado no solo permanecen, sino que en algunos casos se han agravado con el tiempo. Aunque se han realizado intervenciones, estas han sido limitadas y no han logrado cambiar la percepción general sobre el estado del corredor.

El malestar también está relacionado con el costo de los peajes, especialmente para el transporte de carga. Para los conductores, resulta contradictorio pagar tarifas más altas en tramos que presentan mayores deficiencias. “Nosotros en el peaje de abajo (Copacabana) pagamos 90.000 pesos, siendo manejado por una concesión que mantiene bien la vía, mientras que en estos de arriba (El Santuario y Puerto Triunfo) nos cuesta 94.000 pesos, por un corredor que está destrozado”, señaló Flórez.

Desde el Instituto Nacional de Vías se ha defendido la gestión adelantada, señalando que existen contratos en ejecución para el mantenimiento del corredor. Según la entidad, se han destinado recursos importantes para trabajos de bacheo, señalización y atención de emergencias, además de garantizar la operación del tramo. En ese sentido, indicaron: “El contrato se ejecuta en actividades de mantenimiento periódico y rutinario, señalización, atención de emergencias y servicios al usuario, garantizando la operación continua de este tramo estratégico. A la fecha, se han intervenido 6,27 kilómetros mediante bacheo técnico y parcheo de grandes superficies, así como la señalización de 53 kilómetros en sectores priorizados”.

Instituto Nacional de Vías. Foto: INVIAS

Uno de los puntos que más recursos ha requerido recientemente fue la atención de un deslizamiento que obligó al cierre de la vía durante varios días. Sin embargo, estas acciones no han sido suficientes para cambiar la percepción de quienes denuncian el abandono del corredor.

Enorme derrumbe taponó la autopista Medellín-Bogotá a la altura de San Luis, una persona lesionada y una casa afectada es el balance preliminar

El panorama se vuelve más complejo al considerar que no hay proyectos de gran envergadura en marcha para transformar esta vía. La posibilidad de construir una doble calzada fue descartada luego de que una iniciativa privada no superara los requisitos exigidos por la autoridad competente.

Así, este importante corredor, clave para la conexión entre Medellín y Bogotá, continúa enfrentando serias dificultades. Entre intervenciones parciales, reclamos ciudadanos y falta de soluciones estructurales, los usuarios siguen transitando por una carretera que, lejos de mejorar, mantiene en evidencia sus problemas.