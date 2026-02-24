Enorme derrumbe taponó la autopista Medellín-Bogotá a la altura de San Luis, una persona lesionada y una casa afectada es el balance preliminar

¿Cuándo será reabierta la autopista Medellín- Bogotá, cerrada por el derrumbe de este martes, 24 de febrero, en San Luis? Esa es la pregunta que ronda en medio de las toneladas de tierra que cayeron sobre ese eje vial que comunica a Medellín con el Magdalena Medio y Bogotá.

El deslizamiento se presentó en la mañana de este martes, en el kilómetro 50, sector Caño Alegre de la vereda Valle Sol, del municipio de San Luis.

Desde la Gobernación de Antioquia le confirmaron a SEMANA que una persona, que sufrió lesiones leves, tuvo que ser remitido a un centro asistencial y una casa resultó afectada.

Tras lo ocurrido, el equipo técnico del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagrd), evalúa qué medidas tomar con las viviendas aledañas.

Esta emergencia se presentó en medio de las intensas lluvias que han caído en la zona durante las últimas horas.

Según Invías, el volumen estimado del derrumbe es de cerca de 60.000 m³, equivalente a aproximadamente 4.285 viajes de volqueta.

Más de 60 mil metros cúbicos de tierra taponaron la autopista Medellín - Bogotá a la altura de San Luis, Antioquia. Foto: Invías

“La reapertura del corredor dependerá también de las condiciones climáticas en la zona y de la estabilidad del talud, priorizando en todo momento la seguridad de los usuarios y de los equipos operativos”, señaló la entidad.

Ante la incertidumbre, aseguró que los viajeros pueden tomar como ruta alterna la vía Medellín – Cisneros – Puerto Berrío.

Precisamente, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el pronóstico del clima para la semana del 23 al 27 de febrero.

Según la entidad, la presencia de un nuevo frente frío, en interacción con sistemas como la vaguada monzónica y la baja anclada de Panamá, generará condiciones de inestabilidad que provocarán un aumento de las lluvias, la nubosidad, los vientos y el oleaje en gran parte de Colombia.

Según esa entidad, se prevé aumento de la nubosidad y lluvias en la mayor parte del país, especialmente los días 23, 24 y 25 de febrero, con probabilidad de precipitaciones en sectores de las regiones Insular, Pacífica, Andina, Caribe y Amazonia.