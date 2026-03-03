Antioquia

Reapertura de la vía a Medellín con restricciones: horarios en los que se puede transitar

Invías anunció este martes el momento exacto en el que fue rehabilitado el importante corredor vial.

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

3 de marzo de 2026, 4:33 p. m.
Conozca los detalles de la apertura de la vía a Medellín. Foto: X: @Invías

El Ministerio de Transporte anunció en la tarde de este jueves la reapertura de la vía Santuario-Caño Alegre en la jurisdicción de San Luis. Mediante un comunicado de prensa, el Instituto Nacional de Vías (Invías) señaló que la emergencia fue “superada”.

La concesión Devimed confirmó que el corredor Medellín–Bogotá volvió a operar con paso controlado, tras trabajos de remoción de material y evaluación técnica en puntos críticos del tramo.

Desde las 2 de la tarde de este martes 3 de marzo, se rehabilitó el paso en el corredor vial que conecta a Medellín con el centro del país. Las autoridades celebraron el tránsito de los vehículos hacia el Valle de Aburrá, ya que esto beneficia a miles de colombianos.

Sin embargo, la reapertura no es total; Invías detalló que la carretera estará habilitada solamente entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche. En este rango de tiempo, los transeúntes podrán pasar en lapsos de 15 minutos por cada sentido.

La reapertura se logró luego de culminar las labores de remoción de material, limpieza del corredor y verificación técnica de la estabilidad del talud, y se hará efectiva siempre y cuando las condiciones climáticas en el sector lo permitan, priorizando en todo momento la seguridad de los usuarios.

Invías informó que, antes de habilitar nuevamente el paso, se realizaron inspecciones geotécnicas para verificar la estabilidad del terreno y reducir el riesgo de nuevos movimientos en masa. La entidad recordó que este corredor presenta alta vulnerabilidad durante temporadas de lluvias, especialmente en sectores montañosos.

El director general, Juan Guillermo Jiménez, reiteró que se mantendrá maquinaria amarilla y personal técnico en el sector para atender cualquier eventualidad y garantizar la movilidad, priorizando en todo momento la seguridad de los usuarios.

Enorme derrumbe taponó la autopista Medellín-Bogotá a la altura de San Luis, una persona lesionada y una casa afectada es el balance preliminar

El corredor hace parte de la concesión Autopista al Río Magdalena 2, encargada de la operación y mantenimiento de varios tramos estratégicos entre el centro del país y Antioquia. La reapertura se produjo tras la evaluación técnica de taludes y laderas intervenidas por deslizamientos, según reportes entregados por la concesión y autoridades de transporte.

La vía Bogotá–Medellín es uno de los ejes viales más importantes del país, ya que conecta el centro con el noroccidente colombiano y facilita el transporte de carga hacia puertos del Caribe.

