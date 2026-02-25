En la madrugada de este martes, la vía Santuario-Caño Alegre, que conecta a Medellín con el centro del país, presentó un derrumbe de grandes proporciones debido al frente frío que se vive en el país. SEMANA reportó que el acontecimiento provocó lesiones leves a una habitante del sector.

Enorme derrumbe taponó la autopista Medellín-Bogotá a la altura de San Luis, una persona lesionada y una casa afectada es el balance preliminar

Luego de confirmarse que el deslizamiento no le costó la vida a los ciudadanos, la gran preocupación se enfocó en la reapertura del corredor vial. El Instituto Nacional de Vías, Invías, detalló que esta no se habilitaría hasta que se remuevan los escombros que dejó el derrumbe.

Derrumbe en la autopista Medellín - Bogotá a la altura de San Luis. Foto: Gobernación de Antioquia

Invías indicó que para retirar todo el material que cayó sobre la vía se requerirán al menos 4.285 viajes de volquetas, “lo que evidencia la complejidad de las labores que se ejecutan en el punto”, señaló la entidad.

Además, resaltaron que su reapertura dependerá “de las condiciones climáticas en la zona y de la estabilidad del talud, priorizando en todo momento la seguridad de los usuarios y de los equipos operativos”.

Sin embargo, fuentes de la Secretaría de Infraestructura de Antioquia le habrían confirmado a El Tiempo que “la reapertura de la vía tardaría entre tres y cuatro días, dependiendo de las condiciones climáticas en la región".

Ruta alterna para los días que estará cerrada la vía

La principal alternativa para los viajeros y residentes es el corredor Medellín – Cisneros – Puerto Berrío, que históricamente ha sido uno de los ejes viales que conectan el Magdalena Medio antioqueño y el río Magdalena con el Valle de Aburrá.

Este corredor bordea el área afectada por el deslizamiento y les permite a los conductores dirigirse a Bogotá o al oriente antioqueño.

Esta es la principal sugerencia del Invías. Foto: X: @InviasOficial

El alcalde del territorio en donde ocurrió el derrumbe, César Buitrago, expresó en Blu Radio su preocupación por el estado de la vía terciaria que ahora se tendría que utilizar. Se trata del corredor que pasa por el municipio de Granada.

“Nosotros tenemos cincuenta y dos kilómetros de autopista, y ha sido la zona más accidentada, por los derrumbes de la geografía que presenta o la topografía del terreno; mucha movilidad de vehículo y a eso se le suma que la autopista en esos tramos está muy deteriorada”, declaró el alcalde en la entrevista radial.

Los buses intermunicipales también están viéndose afectados. Foto: Expreso Brasilia

Esta problemática no solo afecta a los viajeros y residentes; Samir Echeverri, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia, señaló que 14 empresas de transporte intermunicipal están sufriendo las consecuencias.

Mientras tanto, el gobernador de Antioquia se despachó en contra del Invías: “Lo que pasa en la autopista Medellín-Bogotá entre Santuario y Cañalegre es el reflejo de lo que pasa cuando se dejan las vías en manos del instituto, o se dejan las vías en manos del Estado”.