¿Cuánto durará el tercer frente frío del año en Colombia? Ideam responde cuánto tiempo podría durar

En los primeros días de la semana, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, anunció la llegada de un tercer frente frío que traería un incremento de lluvias en el territorio nacional.

Se vienen más lluvias por paso de nuevo frente frío: en estas zonas se prevé que caiga bastante agua

A través de un comunicado, la entidad, acompañada de la UNGRD y Dimar, advirtió el paso de este fenómeno en el Caribe colombiano, lo que impactaría el clima del país durante la última semana de febrero.

SEMANA conoció que el Ideam prevé que desde este 27 de febrero, el frente frío se disipe, de tal forma que las lluvias empiecen a disminuir moderadamente. Esto significaría que no será un cambio drástico inmediato, sino gradual con el pasar de los días.

Varias ciudades del país han evidenciado el fenómeno natural. Foto: Composición Semana / @Ambiente Bogotá/@Idiger

Además, Daniel Useche Samudio, meteorólogo de la entidad meteorológica, reveló en conversación con El Tiempo: “Este tercer frente frío del año 2026 estaría finalizando entre el 28 de febrero y el 2 de marzo, según la previsión”.

Useche aseguró que los pronósticos no anticipan una cuarta ola invernal, advirtiendo la posibilidad de que esta estimación pueda modificarse.

Zonas más afectadas por el frente frío

El Ideam había previsto que el tercer frente frío afectaría fuertemente a San Andrés. Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, el panorama climático ha sido inestable en diferentes zonas del país, según los últimos reportes del Ideam.

Los anuncios de las autoridades permiten evidenciar que las regiones donde se concentra la mayor cantidad de lluvias son la Andina, la Pacífica y la Caribe.

Sin dejar de lado las fuertes lluvias presentadas en el golfo de Urabá, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Atlántico, La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, el Eje Cafetero, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Amazonas.

Se suma al polvo del Sahara que impacta en Colombia

Ideam revela el impacto y las fechas clave del fenómeno del polvo del Sahara

El Ideam se pronunció este martes sobre el fenómeno que se advertía podía golpear a Colombia, el polvo del Sahara; sin embargo, la subdirectora del instituto aclaró su impacto real en el territorio nacional.

“Hasta ahora, no han generado mayor impacto ni afectación en el territorio nacional. En los últimos tres días han ingresado al país cantidades mínimas, principalmente sobre la costa caribe colombiana, y no se espera una mayor afectación durante los próximos tres días“, declaró la teniente coronel Carolina Rueda, subdirectora del Ideam.

El caribe colombiano será la primera región impactada por el polvo del Sahara. Foto: Getty Images/iStockphoto

Se advirtió por parte del instituto que será hasta abril que se empiecen a evidenciar las consecuencias de este fenómeno; sin embargo, prevé que el pico sería entre julio y agosto.

Las declaraciones del instituto meteorológico dan un parte de tranquilidad a los ciudadanos, que, impactados por las lluvias del tercer frente frío, no se afectarán por el polvo del Sahara.