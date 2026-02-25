El pronóstico del clima para hoy 25 de febrero anticipa lluvias de variada intensidad en gran parte del territorio colombiano, con alertas vigentes por deslizamientos, crecientes súbitas e incendios forestales, según el Ideam.

Polvo del Sahara y frente frío impactarán el clima y la calidad del aire en Colombia esta semana

Lluvias, tormentas eléctricas y alertas por deslizamientos e inundaciones, el pronóstico del Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales Ideam, en convenio con el Idiger, advirtió que durante las próximas 24 horas Colombia enfrentará un panorama climático inestable.

Se presentará abundante nubosidad y lluvias de variada intensidad en gran parte del territorio nacional.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas sectorizadas, especialmente en zonas de las regiones Caribe, Pacífica, Andina y Amazonia.

Los mayores acumulados de lluvia se estiman en sectores del sur de Cesar y Chocó, el centro y oriente del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, así como en amplias zonas de Antioquia, Santander, Tolima, Huila, Boyacá y Cundinamarca.

También se prevén lluvias importantes en Caquetá, Putumayo y Amazonas

En la región Caribe, como La Guajira, Atlántico, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba, las precipitaciones serían de menor intensidad, pero persistentes.

El Ideam señaló que los acumulados significativos podrían concentrarse en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, los valles interandinos de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena, el golfo de Urabá y el piedemonte amazónico.

Esto incrementa el riesgo de inundaciones y crecientes súbitas.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo parcialmente nublado a mayormente cubierto con lluvias moderadas, especialmente en el área marítima.

Frente al pronóstico del clima para hoy, el Ideam mantiene activas alertas por deslizamientos, inundaciones e incendios en gran parte del país.

Más de 600 municipios están en riesgo por deslizamientos, con 139 en alerta roja, principalmente en Antioquia, Chocó y Santander.

También hay advertencias por crecientes súbitas e inundaciones en las cuencas del Magdalena-Cauca, Caribe, Pacífico y Amazonas. Además, 19 municipios están en alerta roja por incendios forestales y se mantienen alertas por viento, oleaje y lluvias en el Caribe y el Pacífico colombiano.

Cielo nublado y precipitaciones en varias regiones del país, según el pronóstico del IDEAM para el 25 de febrero. Foto: Getty Images

Temperaturas previstas en principales ciudades del país

De acuerdo con el Ideam, las temperaturas variarán según la región y las condiciones de nubosidad y precipitación. Para hoy se esperan rangos aproximados así:

Bogotá: mínimas cercanas a 9 °C y máximas entre 18 °C y 20 °C.

mínimas cercanas a 9 °C y máximas entre 18 °C y 20 °C. Medellín: entre 19 °C y 27 °C, con alta probabilidad de lluvias en la tarde.

entre 19 °C y 27 °C, con alta probabilidad de lluvias en la tarde. Cali: entre 22 °C y 30 °C, con tormentas aisladas en la tarde y noche.

entre 22 °C y 30 °C, con tormentas aisladas en la tarde y noche. Barranquilla: entre 26 °C y 33 °C, con lluvias ligeras en sectores del área metropolitana.

entre 26 °C y 33 °C, con lluvias ligeras en sectores del área metropolitana. Cartagena: entre 26 °C y 32 °C, con cielo nublado y precipitaciones dispersas.

entre 26 °C y 32 °C, con cielo nublado y precipitaciones dispersas. Bucaramanga: entre 18 °C y 26 °C, con lluvias moderadas en la tarde.

entre 18 °C y 26 °C, con lluvias moderadas en la tarde. Pereira: entre 17 °C y 25 °C, con alta humedad y precipitaciones frecuentes.

entre 17 °C y 25 °C, con alta humedad y precipitaciones frecuentes. Manizales: entre 14 °C y 22 °C, con lluvias persistentes.

entre 14 °C y 22 °C, con lluvias persistentes. Pasto: entre 10 °C y 20 °C, con nubosidad densa y lluvias intermitentes.

entre 10 °C y 20 °C, con nubosidad densa y lluvias intermitentes. Villavicencio: entre 22 °C y 32 °C, con lluvias en la tarde y noche.

entre 22 °C y 32 °C, con lluvias en la tarde y noche. Leticia: entre 24 °C y 33 °C, con alta humedad y tormentas eléctricas.

Se vienen más lluvias por paso de nuevo frente frío: en estas zonas se prevé que caiga bastante agua

Así será el clima en Bogotá

En Bogotá, el pronóstico indica lloviznas durante la madrugada en Fontibón, Kennedy y Bosa, una mañana con tiempo relativamente seco y un incremento de lluvias ligeras a moderadas en la tarde, especialmente en Suba, Engativá, Ciudad Bolívar, Usme y Puente Aranda.

En la noche predominarán condiciones secas con precipitaciones aisladas.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía estar atenta a los boletines oficiales del Ideam, evitar transitar por zonas de riesgo, vigilar los niveles de ríos y quebradas y tomar precauciones ante posibles deslizamientos e inundaciones.