Pronóstico del clima para hoy, 25 de febrero: lluvias intensas y múltiples alertas en Colombia

El Ideam advierte nubosidad persistente, tormentas sectorizadas y riesgo de deslizamientos e inundaciones en varias regiones del país.

Margarita Briceño Delgado

25 de febrero de 2026, 6:26 a. m.
El Ideam advirtió lluvias de variada intensidad y riesgo de deslizamientos e inundaciones en varias regiones del país durante las próximas 24 horas.
El Ideam advirtió lluvias de variada intensidad y riesgo de deslizamientos e inundaciones en varias regiones del país durante las próximas 24 horas. Foto: Getty Images

El pronóstico del clima para hoy 25 de febrero anticipa lluvias de variada intensidad en gran parte del territorio colombiano, con alertas vigentes por deslizamientos, crecientes súbitas e incendios forestales, según el Ideam.

Los mayores acumulados de lluvia se estiman en sectores del sur de Cesar y Chocó, el centro y oriente del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, así como en amplias zonas de Antioquia, Santander, Tolima, Huila, Boyacá y Cundinamarca.

También se prevén lluvias importantes en Caquetá, Putumayo y Amazonas

En la región Caribe, como La Guajira, Atlántico, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba, las precipitaciones serían de menor intensidad, pero persistentes.

El Ideam señaló que los acumulados significativos podrían concentrarse en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, los valles interandinos de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena, el golfo de Urabá y el piedemonte amazónico.

Esto incrementa el riesgo de inundaciones y crecientes súbitas.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo parcialmente nublado a mayormente cubierto con lluvias moderadas, especialmente en el área marítima.

Frente al pronóstico del clima para hoy, el Ideam mantiene activas alertas por deslizamientos, inundaciones e incendios en gran parte del país.

Más de 600 municipios están en riesgo por deslizamientos, con 139 en alerta roja, principalmente en Antioquia, Chocó y Santander.

También hay advertencias por crecientes súbitas e inundaciones en las cuencas del Magdalena-Cauca, Caribe, Pacífico y Amazonas. Además, 19 municipios están en alerta roja por incendios forestales y se mantienen alertas por viento, oleaje y lluvias en el Caribe y el Pacífico colombiano.

Cielo nublado y lluvias intermitentes marcarán la jornada en Bogotá, según el pronóstico del Ideam y el Idiger.
Cielo nublado y precipitaciones en varias regiones del país, según el pronóstico del IDEAM para el 25 de febrero. Foto: Getty Images

Temperaturas previstas en principales ciudades del país

De acuerdo con el Ideam, las temperaturas variarán según la región y las condiciones de nubosidad y precipitación. Para hoy se esperan rangos aproximados así:

  • Bogotá: mínimas cercanas a 9 °C y máximas entre 18 °C y 20 °C.
  • Medellín: entre 19 °C y 27 °C, con alta probabilidad de lluvias en la tarde.
  • Cali: entre 22 °C y 30 °C, con tormentas aisladas en la tarde y noche.
  • Barranquilla: entre 26 °C y 33 °C, con lluvias ligeras en sectores del área metropolitana.
  • Cartagena: entre 26 °C y 32 °C, con cielo nublado y precipitaciones dispersas.
  • Bucaramanga: entre 18 °C y 26 °C, con lluvias moderadas en la tarde.
  • Pereira: entre 17 °C y 25 °C, con alta humedad y precipitaciones frecuentes.
  • Manizales: entre 14 °C y 22 °C, con lluvias persistentes.
  • Pasto: entre 10 °C y 20 °C, con nubosidad densa y lluvias intermitentes.
  • Villavicencio: entre 22 °C y 32 °C, con lluvias en la tarde y noche.
  • Leticia: entre 24 °C y 33 °C, con alta humedad y tormentas eléctricas.
Así será el clima en Bogotá

En Bogotá, el pronóstico indica lloviznas durante la madrugada en Fontibón, Kennedy y Bosa, una mañana con tiempo relativamente seco y un incremento de lluvias ligeras a moderadas en la tarde, especialmente en Suba, Engativá, Ciudad Bolívar, Usme y Puente Aranda.

En la noche predominarán condiciones secas con precipitaciones aisladas.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía estar atenta a los boletines oficiales del Ideam, evitar transitar por zonas de riesgo, vigilar los niveles de ríos y quebradas y tomar precauciones ante posibles deslizamientos e inundaciones.

