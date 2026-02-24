NACIÓN

Ideam revela el impacto y las fechas clave del fenómeno del polvo del Sahara

El organismo informó cómo está Colombia respecto a la afectación, principalmente de la calidad del aire y la salud respiratoria.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
24 de febrero de 2026, 6:53 p. m.
Una nube de polvo del desierto del Sahara se desplaza sobre el Atlántico en una imagen satelital captada por misiones de observación de la Tierra de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA).
Una nube de polvo del desierto del Sahara se desplaza sobre el Atlántico en una imagen satelital captada por misiones de observación de la Tierra de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA). Foto: Crédito: NASA / ESA / Copernicus Sentinel

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha emitido un informe detallado sobre la situación climática que enfrentará Colombia de cara al próximo mes de marzo.

El organismo prevé el inicio del fenómeno atmosférico conocido como el polvo del Sahara, un fenómeno atmosférico que transporta masas de aire cargadas de arena desde el continente africano hacia el Caribe y América.

A pesar de la expectativa que genera este evento, la institución climática nacional entregó un parte de tranquilidad. Según el comunicado oficial, hasta el momento no se prevén afectaciones significativas para el territorio nacional, ya que solo han ingresado cantidades mínimas de estas partículas sobre la costa caribe colombiana.

Vista general de la ciudad de Caracas el 25 de diciembre de 2024, tras la llegada de polvo del Sahara a Venezuela, un fenómeno natural que ocurre anualmente.
La llegada de polvo del Sahara a Venezuela, un fenómeno natural que ocurre anualmente. Foto: AFP

El Ideam subrayó que mantiene un monitoreo permanente sobre las condiciones atmosféricas para detectar cualquier cambio en la densidad de estas nubes minerales.

Nación

Elecciones 8 de marzo en Colombia: los motivos por los que pueden anular el voto en las consultas regionales; que no lo engañen

Barranquilla

Juez deja libre a Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, pero debe cumplir estrictas medidas: lo acusan de violencia intrafamiliar

Bogotá

Reportan fuerte accidente en la Autopista Medellín - Bogotá a la altura de El Rosal

Nación

Estados Unidos reactiva ayudas económicas para Colombia por 40 millones de dólares en el presupuesto de 2026

Medellín

Enorme derrumbe taponó la autopista Medellín-Bogotá a la altura de San Luis, una persona lesionada y una casa afectada es el balance preliminar

Nación

Mientras nadaba en una piscina, fue capturado mano derecha de alias Niño Guerrero, jefe del Tren de Aragua

Nación

Diana Ospina rindió declaración en la Fiscalía por su secuestro en un taxi en Bogotá: estos son los detalles de su testimonio

Nación

Ideam dice cómo estará el clima en Medellín este martes, 24 de febrero: pronostica día lluvioso y nublado

Nación

Ideam revela pronóstico del clima: aumento de lluvias, vientos y oleaje entre el 23 y el 27 de febrero tras un nuevo frente frío

Nación

¿Qué es el polvo del Sahara que alerta el Ideam y cuándo llegará a Colombia?: pedido especial a la UNGRD

Polvo del Sahara transita nuevamente por Colombia: esto dice el Ideam

Por su parte, la teniente coronel Carolina Rueda, subdirectora de Meteorología del Ideam, ofreció un cronograma sobre el comportamiento del fenómeno. Explicó que, aunque se han registrado incrementos de polvo en África, el impacto en Colombia sigue siendo muy bajo.

“En los últimos tres días han ingresado al país cantidades mínimas y no se espera una mayor afectación en el corto plazo. Este fenómeno suele presentarse con mayor fuerza a partir del mes de abril, alcanzando su pico máximo durante julio y agosto, antes de disminuir progresivamente en septiembre“, señaló la funcionaria.

Estas partículas, ricas en silicatos y otros compuestos minerales, viajan a través del océano en masas de aire extremadamente secas. El comunicado también cita estudios de la NASA que advierten sobre los efectos multifacéticos de este polvo:

  • Calidad del aire: Puede generar bruma o calima, reduciendo la visibilidad y aumentando la concentración de material particulado.
  • Salud: Las partículas finas pueden irritar ojos, piel y vías respiratorias, representando un riesgo para personas con afecciones pulmonares preexistentes.
  • Clima y lluvias: Su aire seco tiende a inhibir la formación de nubes, lo que podría reducir las precipitaciones en las zonas afectadas.
  • Ecosistemas: Aunque aporta nutrientes que fertilizan suelos y océanos, un exceso de arena puede estresar los arrecifes de coral.

Finalmente, el Ideam recordó que este fenómeno también puede provocar variaciones en la radiación solar, lo que, dependiendo de la densidad de la nube, podría generar cambios térmicos perceptibles en las regiones del norte del país.

Más de Nación

Aunque para votar en las elecciones de este 2026 los requisitos siguen siendo los mismos, la arquitectura del proceso cambió.

Elecciones 8 de marzo en Colombia: los motivos por los que pueden anular el voto en las consultas regionales; que no lo engañen

Audiencia del concejal Alexis Castillo.

Juez deja libre a Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, pero debe cumplir estrictas medidas: lo acusan de violencia intrafamiliar

Accidente en la autopista Medellín - Bogotá a la altura de El Rosal.

Reportan fuerte accidente en la Autopista Medellín - Bogotá a la altura de El Rosal

Nuevas decisiones frente al aumento de la tarifa en las visas para viajar a Norteamérica

Estados Unidos reactiva ayudas económicas para Colombia por 40 millones de dólares en el presupuesto de 2026

Derrumbe en la autopista Medellín - Bogotá a la altura de San Luis.

Enorme derrumbe taponó la autopista Medellín-Bogotá a la altura de San Luis, una persona lesionada y una casa afectada es el balance preliminar

Alias Cucaracho nadando antes de que los capturaran.

Mientras nadaba en una piscina, fue capturado mano derecha de alias Niño Guerrero, jefe del Tren de Aragua

Diana Ospina apareció con vida tras 19 horas de desaparición.

Diana Ospina rindió declaración en la Fiscalía por su secuestro en un taxi en Bogotá: estos son los detalles de su testimonio

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero será imputado junto a 12 exfuncionarios más el próximo 25 de marzo. Él pidió trasladar su proceso a Bogotá.

El duro rifirrafe entre fiscal y abogado en caso que tiene a Daniel Quintero en el banquillo: “No estoy para seguir recibiendo irrespeto”

x

Alerta en Bogotá por casos de “paseo millonario”: cómo operan los delincuentes y recomendaciones clave para evitar ser víctima

Noticias Destacadas