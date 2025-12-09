Grave explosión en peaje de Copacabana, en la autopista Medellín - Bogotá: reportan un muerto y varios heridos, entre ellos dos policías

Una grave explosión se reportó esta tarde de martes en la autopista Medellín - Bogotá, a la altura del peaje de Copacabana.

Fuentes policiales consultadas por SEMANA confirmaron la muerte de un civil, heridas graves en uno más y en dos policías.

Las autoridades están tratando de confirmar si se trató de un atentado o del estallido de un vehículo cargado con pólvora.

Ese peaje que está en las afueras de Medellín, en la vía que comunica al oriente de Antioquia, a unos 25 kilómetros de la capital antioqueña, no sufrió daños estructurales.

El hecho generó preocupación mayor entre algunas autoridades, pues sucedió unas doce horas después del atentado de la guerrilla del ELN al peaje de Palocabildo, entre Copacabana y Barbosa.

Imagen del atentado terrorista en Antioquia. | Foto: cortesía

Esto es en la troncal de la autopista Norte, que comunica a Medellín con el norte de Antioquia.

De acuerdo con testigos, varios hombres armados llegaron al punto de cobro, se identificaron como integrantes del ELN y ordenaron la evacuación del personal que se encontraba de turno. Minutos después, activaron un explosivo que destruyó parte de la infraestructura del peaje y generó alarma entre los habitantes y conductores que transitaban por el sector.

Las autoridades realizaron el cierre total de la vía mientras avanzan las inspecciones en la zona y se verifica si existen otros artefactos instalados. Hasta el momento no se reportan heridos, gracias a la evacuación previa del personal.

La Policía y el Ejército desplegaron unidades en el corredor vial para iniciar la búsqueda de los responsables y establecer si este ataque estaría relacionado con otras acciones violentas registradas recientemente en el norte del Valle de Aburrá.