Antioquia

Grave explosión en peaje de Copacabana, en la autopista Medellín - Bogotá: reportan un muerto y varios heridos, entre ellos dos policías

Los uniformados estaban verificando el automotor que explotó en un puesto de control.

Redacción Semana
9 de diciembre de 2025, 11:55 p. m.
Explosión en peaje de Copacabana en la autopista Medellín Bogotá deja una persona muerta.
Explosión en peaje de Copacabana en la autopista Medellín-Bogotá deja una persona muerta. | Foto: Denuncias Antioquia

Una grave explosión se reportó esta tarde de martes en la autopista Medellín - Bogotá, a la altura del peaje de Copacabana.

Fuentes policiales consultadas por SEMANA confirmaron la muerte de un civil, heridas graves en uno más y en dos policías.

Las autoridades están tratando de confirmar si se trató de un atentado o del estallido de un vehículo cargado con pólvora.

Ese peaje que está en las afueras de Medellín, en la vía que comunica al oriente de Antioquia, a unos 25 kilómetros de la capital antioqueña, no sufrió daños estructurales.

Contexto: Alcalde Fico Gutiérrez denuncia toma violenta de universidad Politécnico Jaime Isaza: “Encapuchados prendieron fuego”

El hecho generó preocupación mayor entre algunas autoridades, pues sucedió unas doce horas después del atentado de la guerrilla del ELN al peaje de Palocabildo, entre Copacabana y Barbosa.

Atentado terrorista en Antioquia
Imagen del atentado terrorista en Antioquia. | Foto: cortesía

Esto es en la troncal de la autopista Norte, que comunica a Medellín con el norte de Antioquia.

De acuerdo con testigos, varios hombres armados llegaron al punto de cobro, se identificaron como integrantes del ELN y ordenaron la evacuación del personal que se encontraba de turno. Minutos después, activaron un explosivo que destruyó parte de la infraestructura del peaje y generó alarma entre los habitantes y conductores que transitaban por el sector.

Las autoridades realizaron el cierre total de la vía mientras avanzan las inspecciones en la zona y se verifica si existen otros artefactos instalados. Hasta el momento no se reportan heridos, gracias a la evacuación previa del personal.

La Policía y el Ejército desplegaron unidades en el corredor vial para iniciar la búsqueda de los responsables y establecer si este ataque estaría relacionado con otras acciones violentas registradas recientemente en el norte del Valle de Aburrá.

La detonación dejó daños en la caseta de cobro y obligó al cierre temporal de la vía, mientras unidades de antiexplosivos inspeccionan el área y autoridades coordinan operativos para ubicar a los responsables.

Noticias relacionadas

Antioquiaautopista Medellín Bogotá

Noticias Destacadas

