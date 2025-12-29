Video: se publican fuertes imágenes de los pasajeros minutos después del accidente del tren Interoceánico en México

Al menos 13 personas murieron y otras 98 resultaron heridas este domingo luego de que un tren se accidentara en el estado de Oaxaca, en el sur de México, informaron autoridades.
El tren, con 250 personas a bordo, había salido de Salina Cruz, Oaxaca, en la costa del Pacífico, y se dirigía a Coatzacoalcos, estado de Veracruz, en el Golfo de México.
“Derivado de este accidente, 139 personas se encuentran fuera de peligro, 98 lesionadas (…) y lamentablemente 13 personas perdieron la vida”, dijo en un comunicado la Marina de México, que opera la línea ferroviaria.
Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que los heridos se encuentran en hospitales de las localidades de Matías Romero, Salina Cruz, Juchitán e Ixtepec, todas en Oaxaca.
“He dado instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal”, añadió.
Más temprano, la Marina mexicana había informado de 20 personas heridas.
Indicó que el accidente se había registrado “a la altura de Nizanda, Oaxaca”, cuando “se presentó el descarrilamiento de la máquina principal” del tren, conformado por “dos locomotoras y cuatro vagones”.
Críticas al Gobierno de López Obrador
Un mensaje de condolencias por parte del hijo de AMLO desató fuertes críticas hacia el expresidente y su familia, declarando que ellos tenían conocimiento de las fallas que presentaba el sistema.
La publicación se convirtió en centro de críticas por parte de distintas personas a través de la red social, que exigían explicaciones de su hermano en la supervisión del proyecto ferroviario, cuestionaban la transparencia en la ejecución de la obra.
El expresidente López Obrador aclaró el 5 de julio de 2024 que su hijo, Gonzalo ‘Bobby’ López Beltrán, colaboraba como asesor “honorífico” en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, sin recibir remuneración ni tener un puesto oficial.
No obstante, tras el accidente vinculado al proyecto, la controversia sobre la familia creció, dado que la labor de supervisión de Gonzalo en esta obra era un hecho ampliamente conocido.
Investigaciones
La Marina añadió que está en coordinación con las autoridades de transporte para “determinar las causas de los hechos” y recuperar la operatividad de la vía férrea.
De su lado, la Fiscalía General del país dijo que abrió investigaciones para conocer las causas del accidente.
“Agentes ministeriales de la fiscalía federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial, se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias respectivas”, dijo la fiscal general Ernestina Godoy, en la red social X.
