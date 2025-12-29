Mundo

Video: se publican fuertes imágenes de los pasajeros minutos después del accidente del tren Interoceánico en México

La Fiscalía General del país dijo que abrió investigaciones para conocer las causas del accidente.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
29 de diciembre de 2025, 3:00 p. m.
Al menos 13 muertos y 98 heridos por accidente ferroviario en el sur de México
Al menos 13 muertos y 98 heridos por accidente ferroviario en el sur de México Foto: @agusantonetti

Al menos 13 personas murieron y otras 98 resultaron heridas este domingo luego de que un tren se accidentara en el estado de Oaxaca, en el sur de México, informaron autoridades.

El tren, con 250 personas a bordo, había salido de Salina Cruz, Oaxaca, en la costa del Pacífico, y se dirigía a Coatzacoalcos, estado de Veracruz, en el Golfo de México.

Impactantes videos muestran el momento en que un tren se descarrila y provoca incendio en Texas

“Derivado de este accidente, 139 personas se encuentran fuera de peligro, 98 lesionadas (…) y lamentablemente 13 personas perdieron la vida”, dijo en un comunicado la Marina de México, que opera la línea ferroviaria.

Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que los heridos se encuentran en hospitales de las localidades de Matías Romero, Salina Cruz, Juchitán e Ixtepec, todas en Oaxaca.

Noticias Estados Unidos

Las mascotas también se ayudan: comedor social, ayuda con alimentos a mascotas de familias vulnerables

Noticias Estados Unidos

Caos invernal en EE. UU.: cómo conseguir el reembolso de su vuelo cancelado

Noticias Estados Unidos

En cruces fronterizos de EE. UU. identificación biométrica podría ocasionar tiempos de espera largos si no se utiliza tecnología de punta

Mundo

Rusia eleva la tensión en el Pacífico y se opone a la independencia de Taiwán

Mundo

Este es el audio en el que Trump confirmaría el ataque de EE. UU. dentro de Venezuela

Mundo

Rusia denuncia ataque con drones en residencia del presidente Vladímir Putin

Noticias Estados Unidos

Tormenta invernal en Estados Unidos trae condiciones de ventisca y sensaciones térmicas peligrosas

Mundo

Régimen de Maduro toma partido en posible conflicto militar: defendió a China y lanzó advertencia a EE. UU.

Deportes

El mítico Estadio Azteca cambió de nombre: así se llamará en el Mundial 2026

Noticias Estados Unidos

Lo que se puede y lo que no está permitido cruzar por los puentes internacionales de México a Texas

Un tren se accidentó en el estado de Oaxaca, en el sur de México.
Un tren se accidentó en el estado de Oaxaca, en el sur de México. Foto: Captura de pantalla video @AlertaMundoNews

“He dado instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal”, añadió.

Más temprano, la Marina mexicana había informado de 20 personas heridas.

Pánico en México: el Tren Maya se descarrila de nuevo y crecen las preguntas sobre su seguridad

Indicó que el accidente se había registrado “a la altura de Nizanda, Oaxaca”, cuando “se presentó el descarrilamiento de la máquina principal” del tren, conformado por “dos locomotoras y cuatro vagones”.

Críticas al Gobierno de López Obrador

Un mensaje de condolencias por parte del hijo de AMLO desató fuertes críticas hacia el expresidente y su familia, declarando que ellos tenían conocimiento de las fallas que presentaba el sistema.

La publicación se convirtió en centro de críticas por parte de distintas personas a través de la red social, que exigían explicaciones de su hermano en la supervisión del proyecto ferroviario, cuestionaban la transparencia en la ejecución de la obra.

Accidente de Tren en México
Accidente de Tren en México Foto: @DavidWolf777

El expresidente López Obrador aclaró el 5 de julio de 2024 que su hijo, Gonzalo ‘Bobby’ López Beltrán, colaboraba como asesor “honorífico” en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, sin recibir remuneración ni tener un puesto oficial.

No obstante, tras el accidente vinculado al proyecto, la controversia sobre la familia creció, dado que la labor de supervisión de Gonzalo en esta obra era un hecho ampliamente conocido.

Investigaciones

Accidente en un tren de México
Accidente en un tren de México Foto: @BrunoRguezP

La Marina añadió que está en coordinación con las autoridades de transporte para “determinar las causas de los hechos” y recuperar la operatividad de la vía férrea.

De su lado, la Fiscalía General del país dijo que abrió investigaciones para conocer las causas del accidente.

Video: conductor de un camión logró salvarse tras fuerte accidente con un tren en EE.UU.

“Agentes ministeriales de la fiscalía federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial, se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias respectivas”, dijo la fiscal general Ernestina Godoy, en la red social X.

Con información de AFP.

Mas de Mundo

Comedor social ayuda dando alimentos para mascotas

Las mascotas también se ayudan: comedor social, ayuda con alimentos a mascotas de familias vulnerables

Aeropuertos como O’Hare, LaGuardia y Denver concentran la mayoría de los vuelos cancelados por falta de personal de la FAA, una situación que amenaza con extenderse durante todo noviembre.

Caos invernal en EE. UU.: cómo conseguir el reembolso de su vuelo cancelado

x

En cruces fronterizos de EE. UU. identificación biométrica podría ocasionar tiempos de espera largos si no se utiliza tecnología de punta

El G7 busca en su reunión contrarrestar a Rusia y China y su influencia en el mundo.

Rusia eleva la tensión en el Pacífico y se opone a la independencia de Taiwán

Donald Trump

Este es el audio en el que Trump confirmaría el ataque de EE. UU. dentro de Venezuela

Vladimir Putin

Rusia denuncia ataque con drones en residencia del presidente Vladímir Putin

Múltiples cancelaciones marcaron la jornada en los aeropuertos más afectados por la tormenta.

Tormenta invernal en Estados Unidos trae condiciones de ventisca y sensaciones térmicas peligrosas

.

Régimen de Maduro toma partido en posible conflicto militar: defendió a China y lanzó advertencia a EE. UU.

Aprende a utilizar la función de ubicación en tiempo real de manera efectiva y responsable.

Padre evita secuestro de su hija en Estados Unidos: utilizó el control parental para ubicarla

Al menos 13 muertos y 98 heridos por accidente ferroviario en el sur de México

Video: se publican fuertes imágenes de los pasajeros minutos después del accidente del tren Interoceánico en México

Noticias Destacadas