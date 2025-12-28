Mundo

Accidente ferroviario en el sur de México deja al menos 13 muertos y 98 heridos

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los heridos se encuentran en hospitales de las localidades de Matías Romero, Salina Cruz, Juchitán e Ixtepec, en Oaxaca.

Redacción Mundo
29 de diciembre de 2025, 3:08 a. m.
Un tren se accidentó en el estado de Oaxaca, en el sur de México.
Un tren se accidentó en el estado de Oaxaca, en el sur de México.

Al menos 13 personas murieron y otras 98 resultaron heridas este domingo, 28 de diciembre, luego de que un tren se accidentara en el estado de Oaxaca, en el sur de México, informaron las autoridades.

El tren, con 250 personas a bordo, había salido de Salina Cruz, Oaxaca, en la costa del Pacífico, y se dirigía a Coatzacoalcos, estado de Veracruz, en el Golfo de México.

Tragedia en México: accidente en autobús deja 10 muertos y decenas de heridos, las autoridades publicaron los nombres de los rescatados

“Derivado de este accidente, 139 personas se encuentran fuera de peligro, 98 lesionadas (...) y lamentablemente 13 personas perdieron la vida”, dijo en un comunicado la Marina de México, que opera la línea ferroviaria.

Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que los heridos se encuentran en hospitales de las localidades de Matías Romero, Salina Cruz, Juchitán e Ixtepec, todas en Oaxaca.

“He dado instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal”, añadió.

Más temprano, la Marina mexicana había informado de 20 personas heridas.

Investigaciones

Por su parte, la Fiscalía General del país dijo que abrió investigaciones para conocer las causas del accidente.

“Agentes ministeriales de la fiscalía federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias respectivas”, dijo la fiscal general Ernestina Godoy, en la red social X.

El tren cumplía la ruta del llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que une el Golfo de México con el Pacífico y suele transportar carga y pasajeros. Fue inaugurado en 2023.

Este 20 de diciembre, un tren de esta ruta chocó en el estado de Chiapas (sur) con un camión de carga que intentó ganarle el paso, aunque ese incidente no dejó víctimas mortales.

Esta vía férrea es una de las obras de infraestructura más importantes del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), como parte de una estrategia para impulsar el desarrollo económico del sureste de México.

*Con información de AFP

