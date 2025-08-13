Impactantes videos muestran el momento en que un tren se descarrila y provoca incendio en Texas

En imágenes quedó captado el momento en el que 35 vagones de un tren de Union Pacific se descarriló en un pequeño pueblo del estado de Texas, en Estados Unidos, causando un gran caos en las vías, de acuerdo con las autoridades locales.

El incidente que ocurrió el martes, 12 de agosto, no dejó heridos, pero el hecho fue emitido por los medios de comunicación estadounidenses, que muestran la cantidad de vagones amontonados sobre las vías del tren, en medio de una zona rural.

Incluso, el accidente provocó que los árboles avivaran el fuego además del humo negro que se desprendía del lugar de los hechos.

Can we go one week without something crazy happening?



🚨 (SITREP): Massive Train Derailment in Palo Pinto County, Texas, Involving 35 Cars and Potential Hazardous Materials 🤦🏻‍♂️



- A Union Pacific freight train derailed at approximately 1:45 p.m. local time over a railroad bridge… pic.twitter.com/zqO6nl1tkI — MJTruthUltra (@MJTruthUltra) August 12, 2025

El Distrito 1 de Servicios de Emergencia del Condado de Palo Pinto indicó en una publicación en redes sociales que el accidente se estaba tratando como “material peligroso”, pese a que no anunció qué transportaba los vagones del tren.

Sin embargo, aseguraron que el tren no presentó fugas en su contenido luego del accidente.

De acuerdo con el portavoz de Union Pacific, Robynn Tysver, el descarrilamiento se presentó alrededor de las 2 de la tarde, en la ciudad de Gordon, a unos 105 kilómetros de Fort Worth.

“Se ha contabilizado a todo el personal y no se han reportado heridos. La situación es estable, pero aún no está totalmente controlada”, dijo el Distrito de Emergencias en un comunicado oficial, horas después del incidente.

Las autoridades no han determinado el contenido de los vagones del tren. | Foto: AP

El descarrilamiento provocó unos pequeños incendios en la vegetación que rodea las vías del tren en Gordon. “Los bomberos están trabajando activamente para contenerlos y extinguirlos, y actualmente ninguna estructura está amenazada”, agregó el informe del distrito.

Se desplegaron varios equipos de emergencia y grúas para proceder con el levantamiento de los vagones. “Esta será una escena activa durante varios días”, aseguró el distrito de emergencias.

El accidente provocó incendios en la zona. | Foto: Condado de Palo Pinto ESD1/Facebook

“Las primeras inspecciones que hicimos con nuestro equipo de materiales peligrosos y los bomberos no mostraron nada en los monitores de aire, así que estábamos bastante seguros de que no había ninguna fuga. Tanto las observaciones visuales como las del monitor de aire no nos detectaron nada”, declaró a la prensa el subjefe de bomberos del condado, Kent Farquhar.