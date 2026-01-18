Son impactantes las imágenes y videos que hay sobre el violento choque entre dos trenes en el sur de España. El hecho, lamentablemente, ya deja 21 personas muertas, según han confirmado las autoridades.
La Guardia Civil no dio una cifra de heridos del aparatoso accidente, pero los servicios de emergencia de la región de Andalucía, donde ocurrieron los hechos, habían cifrado en al menos 25 los lesionados graves.
Ha descarrilado un tren de pasajeros en España.— PIENSAPRENSA 358 mil Seguidores (@PiensaPrensa) January 18, 2026
Al menos dos personas han resultado muertas, varias más han resultado heridas y otro número indeterminado permanecen atrapadas después de que dos trenes de alta velocidad de las compañías Iryo y Renfe hayan descarrilado esta tarde… pic.twitter.com/oO53wsT7SI
De acuerdo con las primeras informaciones, uno de los trenes se descarriló y terminó chocando de frente con otro que venía en la vía contraria.
El impacto fue tan terrible, según dijeron las autoridades, que las dos primeras unidades de uno de los trenes salieron despedidas. Incluso, los vagones se retorcieron y los hierros han imposibilitado que las personas puedan salir.
En redes sociales han comenzado a circular impactantes fotos y videos de lo que se está viviendo en esta zona del país europeo. En una de las imágenes se observa a los dos trenes de frente y prácticamente destruidos.
En un video, que ha sido muy comentado en las plataformas digitales, se ve a uno de los sobrevivientes saliendo por la ventana de uno de los vagones, mientras que a los lados hay más personas intentando ayudar a quienes están atrapados.
EL CHOQUE DE TRENES EN ESPAÑA DESDE ADENTRO I Así vivió el influencer argentino Merakio los minutos posteriores al descarrilamiento y choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido en Córdoba.— TN - Todo Noticias (@todonoticias) January 18, 2026
El creador de contenido aseguró que él y su pareja están fuera de peligro. pic.twitter.com/5NUkuGkPov
En otro audiovisual se puede evidenciar lo que se vive al interior de uno de los vagones, donde todavía hay personas atrapadas y los integrantes de los organismos de emergencia los atienden.
Además, otras fotografías muestran a personas en el techo de los trenes intentando ayudar desde arriba a las víctimas. En el sitio hay policías, ambulancias, bomberos, entre otros.
Varios voluntarios se han acercado al sitio para ayudar a atender a los afectados, por lo que también se ha convertido en una zona de gran solidaridad.
Se estima que eran más de 400 personas las que iban en los dos trenes, por lo que es posible que el número de muertos aumente en las próximas horas y a medida que se lleva a cabo la extracción de los viajeros.
Estos son algunos de los videos e imágenes que deja la tragedia que genera luto en toda España
#CirculaEnRedes📲| Descarrilan dos trenes en España. El tren de larga distancia que cubre el recorrido entre Málaga y Puerta de Atocha, en Madrid, se salió de la vía; esto provocó la salida de vía de otro ferrocarril que circulaba en la vía contigua. El saldo fue de dos muertos… pic.twitter.com/oSASjgQsFy— Tabasco HOY (@TabascoHOY) January 18, 2026
📷 | #EnImágenes | Al menos dos personas han muerto, varias han resultado heridas y un número no precisado están atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba, sur de España), informaron a EFE fuentes de la Guardia… pic.twitter.com/FpVByIAIiO— Diario Libre (@DiarioLibre) January 18, 2026
🚨Se descarrilan 2 trenes en Córdoba, al sur de España— El Universal (@El_Universal_Mx) January 18, 2026
Al menos 10 personas han muerto, unas 25 se encuentran heridas y un número no precisado están atrapadas, tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, en Córdoba, al sur de España.
El accidente se produjo… pic.twitter.com/MEeaZT2K1G
La gente saliendo por la ventana tras el grave accidente de los trenes en Adamuz (Córdoba) pic.twitter.com/liOyNJbmDA— Muy.Mona/🇪🇸💚 (@Capitana_espana) January 18, 2026