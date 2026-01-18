Mundo

Impactantes imágenes y videos de choque de trenes que deja al menos 21 muertos; hay luto en España

En el sitio hay tristeza y desolación. La cifra de muertos puede aumentar en las próximas horas.

Redacción Mundo
19 de enero de 2026, 12:05 a. m.
Imágenes del choque de trenes en España.
Imágenes del choque de trenes en España.

Son impactantes las imágenes y videos que hay sobre el violento choque entre dos trenes en el sur de España. El hecho, lamentablemente, ya deja 21 personas muertas, según han confirmado las autoridades.

La Guardia Civil no dio una cifra de heridos del aparatoso accidente, pero los servicios de emergencia de la región de Andalucía, donde ocurrieron los hechos, habían cifrado en al menos 25 los lesionados graves.

De acuerdo con las primeras informaciones, uno de los trenes se descarriló y terminó chocando de frente con otro que venía en la vía contraria.

El impacto fue tan terrible, según dijeron las autoridades, que las dos primeras unidades de uno de los trenes salieron despedidas. Incluso, los vagones se retorcieron y los hierros han imposibilitado que las personas puedan salir.

Choque de trenes en España deja al menos 21 muertos y un centenar de heridos. Hay personas atrapadas entre los fierros

En redes sociales han comenzado a circular impactantes fotos y videos de lo que se está viviendo en esta zona del país europeo. En una de las imágenes se observa a los dos trenes de frente y prácticamente destruidos.

En un video, que ha sido muy comentado en las plataformas digitales, se ve a uno de los sobrevivientes saliendo por la ventana de uno de los vagones, mientras que a los lados hay más personas intentando ayudar a quienes están atrapados.

En otro audiovisual se puede evidenciar lo que se vive al interior de uno de los vagones, donde todavía hay personas atrapadas y los integrantes de los organismos de emergencia los atienden.

Chile declara estado de catástrofe por incendios forestales en el sur: más de 20.000 personas evacuadas y zonas pobladas afectadas

Además, otras fotografías muestran a personas en el techo de los trenes intentando ayudar desde arriba a las víctimas. En el sitio hay policías, ambulancias, bomberos, entre otros.

Varios voluntarios se han acercado al sitio para ayudar a atender a los afectados, por lo que también se ha convertido en una zona de gran solidaridad.

Se estima que eran más de 400 personas las que iban en los dos trenes, por lo que es posible que el número de muertos aumente en las próximas horas y a medida que se lleva a cabo la extracción de los viajeros.

Estos son algunos de los videos e imágenes que deja la tragedia que genera luto en toda España

