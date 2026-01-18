Mundo

Chile declara estado de catástrofe por incendios forestales en el sur: más de 20.000 personas evacuadas y zonas pobladas afectadas

El fuego llegó hasta varias zonas residenciales y acabó con cientos de casas.

Redacción Mundo
18 de enero de 2026, 1:59 p. m.
Los servicios de emergencia han evacuado miles de personas. Foto: Tomada de Prensa Latina

El presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó la madrugada del domingo estado de catástrofe en dos regiones del sur del país por los incendios forestales que afectan la zona y que provocaron la evacuación de unas 20.000 personas.

Brigadistas forestales combaten 19 incendios a lo largo del país, 12 de ellos en las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

“Ante los graves incendios en curso, he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Todos los recursos están disponibles”, informó el mandatario en una publicación en X.

No se ha entregado todavía un informe de posibles víctimas ni viviendas afectadas.

Según imágenes divulgadas por la televisión local, las llamas afectaron zonas pobladas, especialmente en los municipios de Penco y Lirquen, en la región del Biobío, donde viven cerca de 60.000 personas.

Grave incendio en edificio de cinco pisos en la Caracas con calle 22 de Bogotá: llamas generaron pánico y afectaron TransMilenio

También se registraron autos quemados en las calles.

“La zona de Penco y todo el sector de Lirquén es el más crítico y donde se han realizado más evacuaciones. Calculamos que unas 20 mil personas fueron evacuadas”, declaró Alicia Cebrián, directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) en una entrevista al canal Mega.

El fuego no pudo ser contenido durante la noche del sábado. Foto: Tomada de BioBioChile

A primera hora de este domingo, la administración municipal de las zonas afectadas reportó que al menos 253 casas fueron destruidas en la comuna de Concepción. El fuego no pudo ser contenido durante las operaciones de emergencia en la noche del sábado, por lo que se extendió hasta afectar las zonas urbanas.

Incendio en On Vacation Amazonas: 32 personas fueron evacuadas de las instalaciones del hotel tras la conflagración

El director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Cristian Matus, les indicó a los residentes de Ñuble que abandonaran la región de manera tranquila y ordenada para prevenir su seguridad. En el sector La Obra también se evacuó a las personas. Allí, unas 50 casas estuvieron a punto de ser devoradas por las llamas.

Gabriel Boric Presidente de Chile
Gabriel Boric, presidente de Chile. Foto: AP

Las llamadas de emergencia llegaron hasta El Durazno y en la región de La Araucanía al sector Salto el Caillín, de la comuna de Collipulli.

En los últimos años, los incendios forestales han afectado fuertemente al país, especialmente en la zona centro-sur. El 2 de febrero de 2024, varios incendios se desataron simultáneamente en los alrededores de la ciudad de Viña del Mar, 110 km al noroeste de Santiago.

El siniestro provocó 138 muertes, según datos actualizados de la fiscalía. Además, 16.000 personas se vieron damnificadas por los incendios, de acuerdo a cifras oficiales.

Con información de AFP.

