Nación

Grave incendio en edificio de cinco pisos en la Caracas con calle 22 de Bogotá: llamas generaron pánico y afectaron TransMilenio

La situación fue controlada por el Cuerpo de Bomberos, que rescataron a un hombre y dos perros.

Redacción Nación
18 de enero de 2026, 1:20 a. m.
Este era el panorama del incendio registrado en la tarde de este sábado.
Este era el panorama del incendio registrado en la tarde de este sábado. Foto: Foto 1: Bomberos de Bogotá / Foto 2: API

Un fuerte incendio se presentó en la tarde y noche de este sábado, 17 de enero, en un edificio ubicado en la avenida Caracas con calle 22, en la ciudad de Bogotá.

La situación ocasionó que se tuvieran dificultades con la prestación del servicio de TransMilenio, ya que la conflagración estaba muy cercana a los carriles exclusivos de este sistema de transporte.

A los pocos segundos de la alerta, el Cuerpo de Bomberos llegó a la zona para atender la emergencia. Fue necesario, según informó, personal operativo de tres estaciones y tres equipos especializados.

Se trató de una conflagración en un edificio de cinco niveles, que está ubicado específicamente en la carrera 14 con calle 21.

Tragedia en Boyacá: tren se descarriló en Duitama y arrolló varios vehículos; una mujer falleció en el lugar

Al interior del sitio, de acuerdo con el reporte, había una persona atrapada y dos perros, quienes afortunadamente fueron evacuados por el personal. Los bomberos confirmaron que el hecho no dejó ningún herido.

Tras varios minutos, los uniformados lograron detener las llamas y que volviera la normalidad a este sector del centro de la capital del país.

Debido a la proximidad con los carriles y una estación, TransMilenio indicó que no había paso en el sentido sur-norte, mientras que los organismos realizan el respectivo operativo.

A través de redes sociales, han comenzado a circular videos que muestran lo que fue el incendio. En uno de estos, que fue grabado por un testigo, este hace zoom y se alcanza a observar a un hombre adentro de la edificación.

Afortunadamente, la rápida respuesta de los bomberos permitió que fuera rescatado sin ninguna lesión.

Al parecer y según las primeras informaciones, el lugar se dedicaría al servicio de inquilinatos, pero esto no ha sido confirmado de manera oficial.

Por el momento, las autoridades y los organismos de emergencia se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer qué fue lo que sucedió y los motivos por los que se desencadenaron las llamas.

