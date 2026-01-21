Las razones por las que el precio de la gasolina baja desde febrero y lo que haría que volviera a subir

Desde el próximo 1 de febrero, los colombianos verán una reducción en el precio de la gasolina corriente. El Ministerio de Hacienda confirmó que la baja inicial será de 300 pesos por galón, una decisión que llega después de meses de incrementos sostenidos y que abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el costo de los combustibles en el país.

Detrás de la decisión hay una combinación de variables económicas que, según el Gobierno y varios analistas, han cambiado de forma significativa en los últimos meses y permiten un ajuste a la baja sin que, por ahora, se deteriore el balance fiscal.

Uno de los principales elementos que explica la reducción es el comportamiento del dólar. En el último año, la tasa de cambio ha caído más del 17 %, al pasar de niveles cercanos a los 4.400 pesos por dólar a valores alrededor de los 3.700 pesos.

Esta apreciación del peso frente a la moneda estadounidense ha reducido el costo de importar combustibles y materias primas, lo que ha disminuido la presión sobre el precio final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.

A este factor se suma el descenso en el precio internacional del petróleo. El valor del crudo ha caído cerca de un 23 % frente a periodos anteriores y actualmente ronda los 62 dólares por barril.

Esta reducción incide en los costos de producción e importación de la gasolina y ha abierto espacio para ajustar los precios internos en el corto plazo, sin generar, por ahora, desbalances fiscales.

Otro punto clave es la situación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el mecanismo que durante años ha servido para amortiguar las diferencias entre los precios internacionales y los valores que pagan los colombianos.

El presidente Gustavo Petro ha señalado que el avance en el cierre del déficit del fondo permite hacer este ajuste sin aumentar la deuda pública, un argumento que en el pasado fue central para justificar los incrementos graduales en el precio de la gasolina.

Desde el análisis técnico, el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), José Ignacio López, explicó al medio Portafolio, antes del anuncio, que el precio de la gasolina en Colombia se encontraba por encima de su equivalente internacional.

Según señaló, la combinación de un petróleo más barato y un peso más fuerte había llevado a que el precio doméstico superara la paridad internacional.

En ese contexto, López indicó que la reducción anunciada apunta a corregir ese desajuste frente a las condiciones del mercado global.

También explicó que ese sobreprecio había servido para contrarrestar el déficit que aún genera el diésel, cuyo valor no ha sido ajustado en la misma magnitud. En la práctica, agregó, la gasolina estaba compensando un desbalance asociado a otro combustible.