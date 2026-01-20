Combustibles

Con gasolina cara en Colombia se vendió más el Acpm, que sigue siendo subsidiado

Ese combustible que aún es subsidiado fue el motor de crecimiento en ese mercado. Esto dice el dirigente gremial de Somos Uno sobre el comportamiento de las ventas.

Redacción Economía
20 de enero de 2026, 3:34 p. m.
Estaciones de gasolina
Estaciones de gasolina Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

A partir del 1 de febrero, en Colombia habrá una reducción en el precio de la gasolina, el cual, durante varios meses, se fue incrementando hasta llevarlo al equivalente internacional, con el objetivo de tratar de cerrar el hueco que se había formado en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles-Fepc.

En ese contexto, el dirigente gremial de Somos Uno, el cual incluye a Fendipetróleo y Comce, David Jiménez, presentó los resultados del consumo de combustibles que hicieron los colombianos en 2025, incluido el Acpm y la gasolina.

En el caso del Acpm o diésel, que aún sigue siendo subsidiado en Colombia, fue el motor del dinamismo que tuvo el mercado de los combustibles, registrando una una variación positiva del 3,38 % en el último trimestre.

Entre tanto, la gasolina, si bien mantuvo la tendencia ascendente en el consumo, con un crecimiento del 1,5 % en el cuarto trimestre del año pasado, evidencia que del precio de los combustibles depende la demanda.

Para Jiménez, “el diésel es un insumo del transporte de carga y de personas con vehículos que dependen de este. Se consume por ser un bien de primera necesidad”, afirmó.

La cartera también indico que la disminución será progresiva, con “cuentas claras”.
El ministro de Minas, Edwin Palma, anunció que habrá disminución progresiva del precio de la gasolina.

Antioquia impulsó el crecimiento

De acuerdo con las estadísticas del gremio Somos Uno, el diésel fue impulsado principalmente por el comportamiento registrado en el departamento de Antioquia. Allí, el incremento en la demanda fue superior en 11,02 % en comparación con igual periodo del año anterior. Implica que se utilizaron 8,17 millones de galones, lo que podría llevar a pensar que en esa región hay alto dinamismo del transporte de carga y vehículos que utilizan ACPM.

Bogotá se ubicó como la segunda ciudad con mayor crecimiento en consumo de diésel, con una variación de 5,17 %. El Valle sigue en la lista, con el tercer lugar, mostrando un crecimiento de 2,48 %.

“Estas cifras reflejan una recuperación sostenida del transporte de carga, la logística interregional y la actividad industrial durante el cierre del año”, aseguró Jiménez.

Conductores denuncian que los huecos y hundimientos en la vía Panorama han aumentado los accidentes en los últimos años.
Transporte de carga

¿Qué pasó con la gasolina?

De la gasolina, las estadísticas del sector de combustibles evidencian que los colombianos consumieron 41,05 millones de galones adicionales distribuidos a través de las Estaciones de servicio.

Para el gremio Somos Uno, dicho resultado estuvo impulsado por el repunte que se dio entre julio y septiembre, periodo en el cual se registraron los mayores incrementos del año, compensando las caídas evidenciadas durante el primer trimestre.

David Jiménez, vocero gremial Nacional de Somos Uno, que incluye a Fendipetróleo y Comce, agremiaciones de estaciones de servicio.
David Jiménez, vocero gremial Nacional de Somos Uno, que incluye a Fendipetróleo y Comce, agremiaciones de estaciones de servicio.

Comprando más gasolina extra

Un dato curioso es el comportamiento del consumo de la gasolina extra, que es la más costosa. Según el informe de la agremiación, se registró un crecimiento del 36,14 %, equivalente a 18,32 millones de galones adicionales, convirtiéndose en el producto con mayor variación relativa del año.

Al respecto, Jiménez, dirigente gremial, dijo: “Si bien el crecimiento relativo es significativo, la gasolina extra mantiene una participación marginal dentro del mercado total, cercana al 1 % del consumo nacional. Este comportamiento obedece a segmentos específicos de demanda, como vehículos de alta gama y nichos urbanos, donde se evidencia una preferencia especial de los consumidores”.

