El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anticipó cuál será la baja en el precio del galón de gasolina que implementará el Gobierno Nacional desde el mes de febrero. De acuerdo con el directivo de la cartera, la reducción será de $300 en todo el país, lo que significa que los colombianos pagarán un combustible más barato.

Ávila indicó en Caracol Radio que la baja se da debido al precio que actualmente los colombianos pagan por un galón de gasolina, el cual está muy por encima del actual precio internacional.

El anuncio se dio luego de que hace algunos días, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, informara la baja en el valor, tras haber finalizado el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

El ministro indicó, además, que la propuesta fue evaluada tanto con el primer mandatario como con Ecopetrol. Aseguró que la reducción en el precio es una medida contrainflacionaria muy fuerte, que a su vez generará mejores posibilidades en los nuevos ingresos que se han establecido en el país, producto del incremento del salario mínimo y de la nueva coyuntura.

Es importante tener en cuenta que el Gobierno Nacional cerró la brecha en el precio internacional, pues, según el mandatario Gustavo Petro, se pagaron cerca de 70 billones de pesos.

Si se aprueba la reducción de $300 en el galón de gasolina, así quedarían los precios promedio. Tenga en cuenta que este es un cálculo aproximado y no un valor oficial por ciudad.

Bogotá: $16.191

Medellín: $16.112

Cali: $16.202

Barranquilla: $15.826

Cartagena: $15.783

Montería: $16.033

Bucaramanga: $15.948

Este cálculo aproximado fue hecho a partir de la actualización divulgada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, que se aplica en las estaciones de servicio del país y que fue revelada para enero de este año, restando el posible valor de reducción de $300.