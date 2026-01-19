Economía

Precio de la gasolina bajará $300 desde febrero: MinHacienda confirmó el dato y así quedará el promedio en las principales ciudades

Esto fue lo que dijo el directivo de la cartera. Así quedará en las principales ciudades.

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 1:09 p. m.
Gasolina bajará de precio en febrero.
Gasolina bajará de precio en febrero. Foto: Nopphon - stock.adobe.com

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anticipó cuál será la baja en el precio del galón de gasolina que implementará el Gobierno Nacional desde el mes de febrero. De acuerdo con el directivo de la cartera, la reducción será de $300 en todo el país, lo que significa que los colombianos pagarán un combustible más barato.

Ávila indicó en Caracol Radio que la baja se da debido al precio que actualmente los colombianos pagan por un galón de gasolina, el cual está muy por encima del actual precio internacional.

El aumento en el precio del combustible puede representar un problema para los usuarios.
Son varios los efectos que tendrá la reducción en el precio de la gasolina. Foto: Getty Images

El anuncio se dio luego de que hace algunos días, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, informara la baja en el valor, tras haber finalizado el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

El ministro indicó, además, que la propuesta fue evaluada tanto con el primer mandatario como con Ecopetrol. Aseguró que la reducción en el precio es una medida contrainflacionaria muy fuerte, que a su vez generará mejores posibilidades en los nuevos ingresos que se han establecido en el país, producto del incremento del salario mínimo y de la nueva coyuntura.

Ecopetrol, bajo la lupa de la Contraloría: hallazgos fiscales por $ 86.054 millones, tras anomalías en dos contratos

Es importante tener en cuenta que el Gobierno Nacional cerró la brecha en el precio internacional, pues, según el mandatario Gustavo Petro, se pagaron cerca de 70 billones de pesos.

La cartera también indico que la disminución será progresiva, con “cuentas claras”.
La cartera también indico que la disminución será progresiva, con “cuentas claras”. Foto: Pixabay/Presidencia/Montaje:SEMANA

Si se aprueba la reducción de $300 en el galón de gasolina, así quedarían los precios promedio. Tenga en cuenta que este es un cálculo aproximado y no un valor oficial por ciudad.

  • Bogotá: $16.191
  • Medellín: $16.112
  • Cali: $16.202
  • Barranquilla: $15.826
  • Cartagena: $15.783
  • Montería: $16.033
  • Bucaramanga: $15.948
Este cálculo aproximado fue hecho a partir de la actualización divulgada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, que se aplica en las estaciones de servicio del país y que fue revelada para enero de este año, restando el posible valor de reducción de $300.

Getty Images
Estos son los efectos en la baja del precio de la gasolina. Foto: Getty Images

