ECONOMÍA Y POLÍTICA

Sorpresivo: MinHacienda anuncia que la rebaja en la gasolina no será de $300, sino de $500

Luego del anuncio sobre la decisión de la junta del Banco de la República, en relación con las tasas de interés, el funcionario manifestó sus impresiones sobre el panorama.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
30 de enero de 2026, 6:29 p. m.
Germán Ávila, ministro de Hacienda
Germán Ávila, ministro de Hacienda Foto: El País

Un sorpresivo anuncio hizo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, al terminar la junta directiva del Banco de la República, en la que se tomó la decisión de aplicar un fuerte apretón con las tasas de interés de referencia: pasan del 9,25 % al 10,25 %.

Según el funcionario, la gasolina no bajará $300 a partir de febrero, como se venía anunciando desde hace días, sino $500. En parte, porque el ministro estima que el camino tomado por la junta generará más presiones inflacionarias.

Vienen más reducciones

Aunque diversas opiniones han manifestado que aplicar una reducción en la actualidad, no sería conveniente para las finanzas públicas, ppor cuanto aún no se ha cerrado el déficit del otro combustible: el diésel, el ministro afirmó que vendrán nuevas y mayores reducciones en el precio.

¿Es ilegal quedarse sin gasolina? Lista de las carreteras que podrían multarlo por $300.000
La gasolina será más barata, pero a costa de qué? Foto: Pixabay

El funcionario argumentó que estaría próximo a emitirse el decreto con la mencionada reducción, lo que aseguró que será parte de medidas antinflacionarias del gobierno frente a la decisión del Banco Central, de enfriar la economía con un alto costo en los créditos.

Macroeconomía

Dólar revirtió la tendencia y se puso más caro en Colombia: precio oficial del 30 de enero

Macroeconomía

Banco de la República subió las tasas de interés en 100 puntos, quedan en 10,25 %

Macroeconomía

Pedir créditos será más caro en febrero: SuperFinanciera fijó la tasa de usura en 25,23 %

Macroeconomía

Cámara Colombiana de Infraestructura denuncia que el Invías dejó de ejecutar $ 1 billón en obras: riesgo para 60 proyectos

Macroeconomía

Fabrica de Licores de Antioquia celebra suspensión de emergencia económica: les permite transferir de 1 billón de pesos a regiones

Dinero

Findeter fortaleció a municipios vulnerables con inversiones millonarias durante 2025

Macroeconomía

Estos son los sectores que generaron más y menos puestos de trabajo en Colombia: así está la cifra al cierre de 2025

Confidenciales

“No hay en la legislación un camino para suspensión provisional de emergencia económica”: MinHacienda dice que reclamarán a la Corte

Empresas

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, le respondió a Petro tras la suspensión del decreto de emergencia: “Señal preocupante”

El Debate

Dicen que Petro sabía que se caería la emergencia económica y destapan supuesto plan que tendría: “Se burlan de los colombianos”

En concepto del ministro, esta medida no causaría un riesgo para las finanzas públicas, teniendo en cuenta que se impactarían los ingresos de Ecopetrol y los impuestos del Estado. Lo que se busca, de acuerdo con las explicaciones de Ávila, es que se logre compensar a los consumidores, quienes tuvieron unas subidas graduales en el costo del combustible y ahora, debido a la baja en los precios internacionales del petróleo, hay margen para un alivio. En parte, por el equilibrio que está teniendo el Fepc-Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que fue el que subsidió el precio, tanto de la gasolina como del ACPM, durante años, y llegó a un estado deficitario que ha demandado esfuerzos billonarios.

Más de Macroeconomía

Dolar

Dólar revirtió la tendencia y se puso más caro en Colombia: precio oficial del 30 de enero

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que se decretará la emergencia económica.

Sorpresivo: MinHacienda anuncia que la rebaja en la gasolina no será de $300, sino de $500

Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Leonardo Villar, gerente del Banco de la República

Banco de la República subió las tasas de interés en 100 puntos, quedan en 10,25 %

Tasa de usura para febrero de 2026.

Pedir créditos será más caro en febrero: SuperFinanciera fijó la tasa de usura en 25,23 %

Emergencias viales por invierno en 2025 atendidas por el Invías.

Cámara Colombiana de Infraestructura denuncia que el Invías dejó de ejecutar $ 1 billón en obras: riesgo para 60 proyectos

Imagen de referencia de la Fábrica de Licores de Antioquia.

Fabrica de Licores de Antioquia celebra suspensión de emergencia económica: les permite transferir de 1 billón de pesos a regiones

.

Findeter fortaleció a municipios vulnerables con inversiones millonarias durante 2025

Asi van las obras viales del Barrio Obrero de Cali, con la renovación de redes de acueducto, alcantarillado, energía y adoquinamiento de calles, que conectará con la Ruta de la Salsa, con el objetivo de revitalizar el corazón cultural de Cali antes de la Feria de 2025.

Estos son los sectores que generaron más y menos puestos de trabajo en Colombia: así está la cifra al cierre de 2025

A lo largo de los tramos del corredor vial El Estanquillo - Popayán se plantea la intervención de sitios críticos y la estabilización de taludes por medio de obras geotécnicas.

Solo un consorcio presentó oferta para megaproyecto vial del Gobierno Petro: es uno de los más importantes

Man sitting on the street with a cardboard sign looking for a job written in Spanish

Desempleo en diciembre de 2025 bajó: esta es la cifra que anunció el Dane este viernes

Noticias Destacadas