Sorpresivo: MinHacienda anuncia que la rebaja en la gasolina no será de $300, sino de $500

Un sorpresivo anuncio hizo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, al terminar la junta directiva del Banco de la República, en la que se tomó la decisión de aplicar un fuerte apretón con las tasas de interés de referencia: pasan del 9,25 % al 10,25 %.

Según el funcionario, la gasolina no bajará $300 a partir de febrero, como se venía anunciando desde hace días, sino $500. En parte, porque el ministro estima que el camino tomado por la junta generará más presiones inflacionarias.

Vienen más reducciones

Aunque diversas opiniones han manifestado que aplicar una reducción en la actualidad, no sería conveniente para las finanzas públicas, ppor cuanto aún no se ha cerrado el déficit del otro combustible: el diésel, el ministro afirmó que vendrán nuevas y mayores reducciones en el precio.

La gasolina será más barata, pero a costa de qué? Foto: Pixabay

El funcionario argumentó que estaría próximo a emitirse el decreto con la mencionada reducción, lo que aseguró que será parte de medidas antinflacionarias del gobierno frente a la decisión del Banco Central, de enfriar la economía con un alto costo en los créditos.

En concepto del ministro, esta medida no causaría un riesgo para las finanzas públicas, teniendo en cuenta que se impactarían los ingresos de Ecopetrol y los impuestos del Estado. Lo que se busca, de acuerdo con las explicaciones de Ávila, es que se logre compensar a los consumidores, quienes tuvieron unas subidas graduales en el costo del combustible y ahora, debido a la baja en los precios internacionales del petróleo, hay margen para un alivio. En parte, por el equilibrio que está teniendo el Fepc-Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que fue el que subsidió el precio, tanto de la gasolina como del ACPM, durante años, y llegó a un estado deficitario que ha demandado esfuerzos billonarios.