Divisas

Precio del dólar en casas de cambio hoy, 6 de agosto de 2026

El dólar registra nuevas variaciones en las casas de cambio y mantiene la atención de quienes compran o venden divisas.

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Redacción Semana
6 de agosto de 2026 a las 7:28 a. m.
Así se mueve el precio del dólar en las casas de cambio este jueves 6 de agosto en Colombia.
Así se mueve el precio del dólar en las casas de cambio este jueves 6 de agosto en Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar es una de las monedas más importantes para la economía colombiana, dado que esta depende en gran medida del comercio internacional, el precio de materias primas como el petróleo y el pago de la deuda externa, que llegan a tener un fuerte impacto en las finanzas nacionales.

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Gracias a estas virtudes, la moneda es atractiva para inversionistas, dado que a muchos les sirve principalmente para proteger el dinero de la devaluación de la moneda local, diversificar el riesgo financiero y acceder a mercados globales.

US dollar banknotes are captured in Fuyang City, Anhui Province, China, on March 1, 2026. (Photo by Costfoto/NurPhoto) (Photo by CFOTO / NurPhoto via AFP)
Consulte el valor de compra y venta del dólar en las principales casas de cambio del país. Foto: NurPhoto via AFP

Quienes se interesan en este método de inversión optan por comprar sus dólares en casas de cambio, que son negocios o entidades financieras autorizadas donde las personas pueden cambiar el dinero de un país por el de otro. Su función principal es comprar y vender moneda extranjera (divisas) en efectivo de forma rápida.

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Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este jueves

Este análisis del mercado cambiario para este jueves 6 de agosto. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,221.90 y de venta de $3,361.67.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,3063,38781
Cali3,2003,400200
Cartagena3,1503,400250
Cúcuta3,2903,34050
Medellín3,1843,336152
Pereira3,2703,420150

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la siguiente tabla, que incluye los precios de compra y venta, así como la TRM, durante la última semana.

Dolar Dolár
Las casas de cambio ajustan sus cotizaciones del dólar de acuerdo con el comportamiento del mercado cambiario. Foto: Adobe Stock
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
jueves 6 de agosto de 20263221.93361.673179.4
Miércoles 5 de agosto de 20263221.93361.673204.51
martes 4 de agosto de 20263217.623363.573230.44
lunes 3 de agosto de 20263201.113335.833144.14
domingo 2 de agosto de 202631103268.893144.14
sábado 1 de agosto de 20263112.783259.443144.14
viernes 31 de julio de 202631053243.333132.42
jueves 30 de julio de 20263135.243289.293206.18
Miércoles 29 de julio de 202631953325.713205.87
martes 28 de julio de 20263186.673328.813205.8

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

NombreTe CompranTe VendenSpread
Amerikan Cash3,3303,39060
Cambios Kapital3,3303,37040
Latin Cambios3,3403,39050
Punto Dollar3,2003,400200
Smart Exchange3,3303,38555

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.

Dolár
El precio del dólar en efectivo presenta movimientos durante la jornada y puede variar entre establecimientos. Foto: Adobe Stock

Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.