Precio del dólar en casas de cambio hoy, 6 de agosto de 2026

El dólar es una de las monedas más importantes para la economía colombiana, dado que esta depende en gran medida del comercio internacional, el precio de materias primas como el petróleo y el pago de la deuda externa, que llegan a tener un fuerte impacto en las finanzas nacionales.
Gracias a estas virtudes, la moneda es atractiva para inversionistas, dado que a muchos les sirve principalmente para proteger el dinero de la devaluación de la moneda local, diversificar el riesgo financiero y acceder a mercados globales.
Quienes se interesan en este método de inversión optan por comprar sus dólares en casas de cambio, que son negocios o entidades financieras autorizadas donde las personas pueden cambiar el dinero de un país por el de otro. Su función principal es comprar y vender moneda extranjera (divisas) en efectivo de forma rápida.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este jueves
Este análisis del mercado cambiario para este jueves 6 de agosto. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,221.90 y de venta de $3,361.67.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,306
|3,387
|81
|Cali
|3,200
|3,400
|200
|Cartagena
|3,150
|3,400
|250
|Cúcuta
|3,290
|3,340
|50
|Medellín
|3,184
|3,336
|152
|Pereira
|3,270
|3,420
|150
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la siguiente tabla, que incluye los precios de compra y venta, así como la TRM, durante la última semana.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|jueves 6 de agosto de 2026
|3221.9
|3361.67
|3179.4
|Miércoles 5 de agosto de 2026
|3221.9
|3361.67
|3204.51
|martes 4 de agosto de 2026
|3217.62
|3363.57
|3230.44
|lunes 3 de agosto de 2026
|3201.11
|3335.83
|3144.14
|domingo 2 de agosto de 2026
|3110
|3268.89
|3144.14
|sábado 1 de agosto de 2026
|3112.78
|3259.44
|3144.14
|viernes 31 de julio de 2026
|3105
|3243.33
|3132.42
|jueves 30 de julio de 2026
|3135.24
|3289.29
|3206.18
|Miércoles 29 de julio de 2026
|3195
|3325.71
|3205.87
|martes 28 de julio de 2026
|3186.67
|3328.81
|3205.8
Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:
|Nombre
|Te Compran
|Te Venden
|Spread
|Amerikan Cash
|3,330
|3,390
|60
|Cambios Kapital
|3,330
|3,370
|40
|Latin Cambios
|3,340
|3,390
|50
|Punto Dollar
|3,200
|3,400
|200
|Smart Exchange
|3,330
|3,385
|55
Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.
Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.