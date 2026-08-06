Precio del dólar en casas de cambio hoy, 6 de agosto de 2026

El dólar es una de las monedas más importantes para la economía colombiana, dado que esta depende en gran medida del comercio internacional, el precio de materias primas como el petróleo y el pago de la deuda externa, que llegan a tener un fuerte impacto en las finanzas nacionales.

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Gracias a estas virtudes, la moneda es atractiva para inversionistas, dado que a muchos les sirve principalmente para proteger el dinero de la devaluación de la moneda local, diversificar el riesgo financiero y acceder a mercados globales.

Consulte el valor de compra y venta del dólar en las principales casas de cambio del país. Foto: NurPhoto via AFP

Quienes se interesan en este método de inversión optan por comprar sus dólares en casas de cambio, que son negocios o entidades financieras autorizadas donde las personas pueden cambiar el dinero de un país por el de otro. Su función principal es comprar y vender moneda extranjera (divisas) en efectivo de forma rápida.

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Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este jueves

Este análisis del mercado cambiario para este jueves 6 de agosto. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,221.90 y de venta de $3,361.67.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,306 3,387 81 Cali 3,200 3,400 200 Cartagena 3,150 3,400 250 Cúcuta 3,290 3,340 50 Medellín 3,184 3,336 152 Pereira 3,270 3,420 150

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la siguiente tabla, que incluye los precios de compra y venta, así como la TRM, durante la última semana.

Las casas de cambio ajustan sus cotizaciones del dólar de acuerdo con el comportamiento del mercado cambiario. Foto: Adobe Stock

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM jueves 6 de agosto de 2026 3221.9 3361.67 3179.4 Miércoles 5 de agosto de 2026 3221.9 3361.67 3204.51 martes 4 de agosto de 2026 3217.62 3363.57 3230.44 lunes 3 de agosto de 2026 3201.11 3335.83 3144.14 domingo 2 de agosto de 2026 3110 3268.89 3144.14 sábado 1 de agosto de 2026 3112.78 3259.44 3144.14 viernes 31 de julio de 2026 3105 3243.33 3132.42 jueves 30 de julio de 2026 3135.24 3289.29 3206.18 Miércoles 29 de julio de 2026 3195 3325.71 3205.87 martes 28 de julio de 2026 3186.67 3328.81 3205.8

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Nombre Te Compran Te Venden Spread Amerikan Cash 3,330 3,390 60 Cambios Kapital 3,330 3,370 40 Latin Cambios 3,340 3,390 50 Punto Dollar 3,200 3,400 200 Smart Exchange 3,330 3,385 55

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.

El precio del dólar en efectivo presenta movimientos durante la jornada y puede variar entre establecimientos. Foto: Adobe Stock

Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.