Calificadora S&P proyecta lo que se viene para el gobierno de Abelardo De la Espriella

La famosa calificadora S&P Global Market Intelligence hizo su primer pronunciamiento alrededor del triunfo de Abelardo De la Espriella y su fórmula José Manuel Restrepo.

La firma que revisa periódicamente la situación de las naciones, en abril de este año, le había rebajado la calificación al país. Tras el resultado preliminar de las elecciones, que se encuentran en etapa de preconteo, S&P se pronunció sobre el impacto económico de De la Espriella en Colombia.

La firma anticipa que habría reactivación petrolera y retoma del fracking que no ha sido bien visto por el gobierno saliente.

Igualmente, señala que tomarían la ruta del recorte del gasto público, aunque estima que tendrían que acudir a la expedición de decretos y a enfrentar protestas, teniendo en cuenta la evidente división que mostraron los resultados de las elecciones.

Escrutinios elecciones 2026 Cali Foto: Bernardo Peña

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