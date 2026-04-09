Petro señaló la salida de Colombia del Pacto Andino: “Esto es simplemente una monstruosidad”

Gustavo Petro se pronunció por medio de su cuenta de X sobre la decisión de Ecuador de elevar la tasa de seguridad del 50 % al 100 % para proyectos de origen colombiano.

El mandatario señaló que las recientes medidas señalan el fin del Pacto Andino. Además, dio la orden a su canciller de dar paso hacia la Mercosur.

Esto es simplemente una monstruosidad pero significa el fin del Pacto Andino para Colombia. Nada hacemos ya allí.



La canciller debe iniciar el paso en el mercosur a ser socios plenos y dirigirnos hacia el Caribe y centroamérica con más fuerza. https://t.co/DSm9DwQ1Tm — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 9, 2026

“Esto es simplemente una monstruosidad pero significa el fin del Pacto Andino para Colombia. Nada hacemos ya allí. La canciller debe iniciar el paso en el Mercosur a ser socios plenos y dirigirnos hacia el Caribe y Centroamérica con más fuerza”, señaló Petro.

Los expertos señalan que esta medida, lejos de ser un ajuste técnico, representa en la práctica el cierre de cualquier posibilidad de intercambio fluido entre ambos países en el corto plazo.