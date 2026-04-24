El futuro de las pensiones, desde la perspectiva de los fondos privados de pensiones, que se reúnen alrededor del tema en Cartagena, no pinta bien.

El presidente del gremio Asofondos, Andrés Velasco, habló en presencia del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sobre las realidades que, según ellos, son muy distintas a las que se ven desde el gobierno.

“Corte Constitucional tiene que dar cuentas sobre dilación de la reforma pensional”: Ministro de Trabajo en Congreso de Asofondos

Mientras Sanguino pidió destrabar el curso de la reforma pensional en la Corte Constitucional, para que se hagan efectivos los beneficios de los colombianos, Velasco explicó, uno a uno, los graves efectos que tienen los decretos reglamentarios que se han expedido, a la luz de la ley.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, participó en Asofondos. Foto: El País

Empezó por el del salario mínimo, que, a su juicio, es más impactante para las pensiones que para el mercado laboral. “El problema no es que el salario mínimo sea muy alto sino cómo lo hacemos sostenible”, dijo.

Agregó que la mitad de la población no sueña con ese ingreso porque no es posible pagárselo pues genera distorsiones, por ello no se logra reducir la informalidad.

Velasco enfatizó en el encarecimiento que está teniendo el sistema pensional, en parte, por los decretos reglamentarios que se están expidiendo, alrededor de una ley que, desde su origen, ya era mala y requerirá cambios, según dijo ante el ministro de Trabajo.

“Las rentas vitalicias han caído en un 90 % y aleja a miles de personas de la pensión; encarece la prima que se paga del seguro previsional, y ese es el que cubre a las familias en caso de muerte del titular”, indicó.

Fue allí donde manifestó que se requiere una revisión de la normativa existente. En parte, porque los recursos pensionales están para multiplicarse y no para beneficio de los fondos sino de las personas.

En esa línea, aprovechó para mencionar también la norma que limita la plata que los fondos privados pueden invertir en el exterior, hasta en un 30 %, lo que hará que se reduzca su rentabilidad, mientras que para el Gobierno sería la oportunidad para promover inversiones en el país.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, participó en Asofondos. Foto: El País