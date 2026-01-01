Cali

Autoridades sorprendieron 60 conductores bajo efectos del licor durante la Feria de Cali: este es el saldo de los fuertes operativos

La Secretaría de Movilidad destacó el comportamiento de los conductores y los peatones.

Redacción Semana
1 de enero de 2026, 11:19 a. m.
Controles de la Secretaría de Movilidad en la Feria de Cali.
Controles de la Secretaría de Movilidad en la Feria de Cali. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali.

Uno de los objetivos de las autoridades durante la Feria de Cali era disminuir la cifra de personas fallecidas en accidentes de tránsito.

Según datos de la Secretaría de Movilidad de la capital del Valle, en las tres últimas ferias, en 2022, 2023 y 2024, murieron 27 personas en siniestros viales.

Por eso, iniciaron una estrategia para proteger la vida de los caleños ante los accidentes de tránsito: diseñaron controles de velocidad, impusieron comparendos y se apoyaron en la funcionalidad de las cámaras de fotodetección.

La Alcaldía de Cali realizó simulacros para concientizar a los caleños frente a la siniestralidad en la Feria de Cali.
La Alcaldía de Cali realizó simulacros para concientizar a los caleños frente a la siniestralidad en la Feria de Cali. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali.

El resultado fue la imposición de 2.897 comparendos durante los cuatro días de la Feria de Cali, a 180 de los conductores infractores se les inmovilizó el vehículo, lo que representa una caída del 48 %.

Más de Cali

