Autoridades sorprendieron 60 conductores bajo efectos del licor durante la Feria de Cali: este es el saldo de los fuertes operativos

Uno de los objetivos de las autoridades durante la Feria de Cali era disminuir la cifra de personas fallecidas en accidentes de tránsito.

Según datos de la Secretaría de Movilidad de la capital del Valle, en las tres últimas ferias, en 2022, 2023 y 2024, murieron 27 personas en siniestros viales.

Por eso, iniciaron una estrategia para proteger la vida de los caleños ante los accidentes de tránsito: diseñaron controles de velocidad, impusieron comparendos y se apoyaron en la funcionalidad de las cámaras de fotodetección.

La Alcaldía de Cali realizó simulacros para concientizar a los caleños frente a la siniestralidad en la Feria de Cali. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali.

El resultado fue la imposición de 2.897 comparendos durante los cuatro días de la Feria de Cali, a 180 de los conductores infractores se les inmovilizó el vehículo, lo que representa una caída del 48 %.

Uno de los casos que más llamó la atención de las autoridades caleñas es el número de personas sancionadas por infringir normas de límites de velocidad, pues notificaron a 233 conductores por incumplir esta norma, 48 son conductores de motocicletas y 185 de otro tipo.

También la caída de 36 % en el número de conductores sancionados por ingerir licor mientras conducían, que es de 60, mientras que en 2024 fueron 94.

Aunque esos no fueron los únicos logros alcanzados durante esos días. Desde la secretaría de Movilidad de Cali celebran la caída en la cifra de personas muertas durante esas festividades.

En las tres ediciones anteriores, entre 2022, 2023 y 2024, murieron 27 personas (14 en el primer año, 10 en el segundo y tres en el tercero), y en este 2025 solamente una.

“Tuvimos un muy buen comportamiento de parte de toda la ciudadanía en temas de de accidentalidad, en tema de movilidad y demás, algo muy importante, en esta feria tuvimos el menor indicador de accidentalidad con fatalidad de los últimos 5 años que eso es algo muy positivo para la ciudad”, dijo el coronel Sergio Javier Moncayo, subsecretario de Movilidad de Cali.

Ante los resultados, el funcionario dijo que la operatividad se mantendrá, junto a los controles de velocidad y de consumo de licor por parte de los conductores para mantenerse por esa senda.