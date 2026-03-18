La ciudad de Bogotá vivió un día martes combulso en las vías, siete personas perdieron la vida en siniestros viales. Lo más doloroso, aparte de la tragedia familiar de cada una de las víctimas, es que “todas eran muertes evitables”, según la Secretaría de Movilidad de la ciudad.

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Este día encendió las alarmas dentro de la entidad, que decidió poner el retrovisor y analizar lo que han sido las cifras de fallecidos en las vías de la capital durante 2026. Entre el 1 de enero y el 18 de marzo, 133 personas han perdido la vida en siniestros viales, lo que representa un incremento del 21 % frente al mismo periodo del año anterior, una tendencia “preocupante”, tal como lo expuso la secretaría por medio de un comunicado.

“La siniestralidad vial es una crisis de salud pública que afecta a toda la sociedad”, subrayaron desde la entidad.

Las cifras de accidentalidad en motocicletas han preocupado a la Secretaría de Movolidad de Bogotá. Foto: Aymer Andrés Alvarez

¿Quiénes son las víctimas fatales de los accidentes viales en Bogotá?

Las principales víctimas fatales son los actores viales más vulnerables:

Motociclistas (44 %)

Peatones (38 %)

Ciclistas (15 %).

El aumento en la mortalidad de motociclistas supera el 60 % frente al año anterior, quienes continúan siendo el actor vial con mayor número de fallecidos, principalmente en siniestros que involucran vehículos de carga, livianos, objetos fijos y caídas. El inconveniente es que los motociclistas también están involucrados en el 60 % de las fatalidades de peatones y ciclistas.

Desde la Secretaría Distrital de Movilidad se han intensificado las acciones de control, las intervenciones en infraestructura y las estrategias pedagógicas para reducir el riesgo. La entidad resaltó que las medidas han demostrado “ser efectivas”, ya que, en el 2025 se redujo en 3,8 % la siniestralidad vial con fatalidad. Sin embargo, señalan que no es suficiente sin la corresponsabilidad ciudadana.

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¿Cuáles son las recomendaciones de la Secretaría de Movilidad para evitar accidentes?

No exceder el límite de velocidad

Respetar las normas de tránsito

No conducir en estado de embriaguez

Estas son decisiones que priorizan la vida, más teniendo en cuenta que este puente festivo de San José y la Semana Santa son fechas históricamente críticas para Bogotá en términos de siniestralidad vial, por eso, la Secretaría de Movilidad hace un llamado urgente a la corresponsabilidad de toda la ciudadanía. Cada decisión en la vía puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

La Semana Santa es una de las fechas históricamente críticas para Bogotá en términos de siniestralidad vial. Foto: Tomada de X / API

Cifras de accidentalidad en Colombia durante 2026

La Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que el primer mes del año se vio enmarcado por un crecimiento del 3,44 % en la cifra de accidentalidad a nivel nacional. Viendo un aumento alarmante en la cantidad de siniestros en los que estaba involucrada una moto, para 2026 hubo 456 accidentes, mientras, en 2025 hubo solo 365, una variación de 24,93 % en ese periodo de tiempo. Es por esto que se hace énfasis en la seguridad de los motociclistas.