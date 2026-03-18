Bogotá

Las preocupantes cifras de accidentes en Bogotá: las motos líderan la estadística

La Secretaría de Movilidad alerta sobre la movilidad en Semana Santa, una de las épocas con mayor accidentalidad.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

18 de marzo de 2026, 2:49 p. m.
La Secretaría de Movilidad alerta sobre la accidentalidad de las motos en la capital colombiana.
La Secretaría de Movilidad alerta sobre la accidentalidad de las motos en la capital colombiana. Foto: Alcaldía de Cancelaria

La ciudad de Bogotá vivió un día martes combulso en las vías, siete personas perdieron la vida en siniestros viales. Lo más doloroso, aparte de la tragedia familiar de cada una de las víctimas, es que “todas eran muertes evitables”, según la Secretaría de Movilidad de la ciudad.

Un muerto y tres heridos deja grave accidente de tránsito en Bogotá

Este día encendió las alarmas dentro de la entidad, que decidió poner el retrovisor y analizar lo que han sido las cifras de fallecidos en las vías de la capital durante 2026. Entre el 1 de enero y el 18 de marzo, 133 personas han perdido la vida en siniestros viales, lo que representa un incremento del 21 % frente al mismo periodo del año anterior, una tendencia “preocupante”, tal como lo expuso la secretaría por medio de un comunicado.

“La siniestralidad vial es una crisis de salud pública que afecta a toda la sociedad”, subrayaron desde la entidad.

El País Denuncia, Hueco en la Simón Bolívar al frente de la Escombrera
Las cifras de accidentalidad en motocicletas han preocupado a la Secretaría de Movolidad de Bogotá. Foto: Aymer Andrés Alvarez

¿Quiénes son las víctimas fatales de los accidentes viales en Bogotá?

Las principales víctimas fatales son los actores viales más vulnerables:

Vehículos

Dueños de estos vehículos, en la mira de las autoridades: MinTransporte lanzó advertencia por mal uso

Vehículos

Así rotará el pico y placa en Cali este jueves 18 de marzo de 2026: horarios y restricciones para no recibir multa

Vehículos

Accesorio que era muy común en los carros desapareció de un momento para otro: resultó ser altamente peligroso

Vehículos

Tres pick-ups disruptivas que se venden en Colombia: hay lujo, potencia, hibridación y alta capacidad de carga

Vehículos

Pico y placa en Bogotá para este jueves, 19 de marzo de 2026: horarios y vehículos exentos

Vehículos

Llevar el carro al taller en Colombia está saliendo más costoso, ¿qué es lo que está afectando al bolsillo?

Vehículos

Así rota el pico y placa en Bogotá este miércoles, 18 de marzo: horarios y restricciones

Contenido en colaboración

Con tecnología y data, Renting Colombia ha reducido 23 por ciento los accidentes mortales en las vías

Medellín

Murió líder cultural de la comuna 13 e hijo de Jeihhco, rapero y promotor del grafitour que cambió la historia de esa zona de Medellín

Cali

Autoridades sorprendieron 60 conductores bajo efectos del licor durante la Feria de Cali: este es el saldo de los fuertes operativos

  • Motociclistas (44 %)
  • Peatones (38 %)
  • Ciclistas (15 %).

El aumento en la mortalidad de motociclistas supera el 60 % frente al año anterior, quienes continúan siendo el actor vial con mayor número de fallecidos, principalmente en siniestros que involucran vehículos de carga, livianos, objetos fijos y caídas. El inconveniente es que los motociclistas también están involucrados en el 60 % de las fatalidades de peatones y ciclistas.

Desde la Secretaría Distrital de Movilidad se han intensificado las acciones de control, las intervenciones en infraestructura y las estrategias pedagógicas para reducir el riesgo. La entidad resaltó que las medidas han demostrado “ser efectivas”, ya que, en el 2025 se redujo en 3,8 % la siniestralidad vial con fatalidad. Sin embargo, señalan que no es suficiente sin la corresponsabilidad ciudadana.

Colombia se prepara para elevado registro de motocicletas en 2026: parque automotor superaría los 14 millones de motos

¿Cuáles son las recomendaciones de la Secretaría de Movilidad para evitar accidentes?

  • No exceder el límite de velocidad
  • Respetar las normas de tránsito
  • No conducir en estado de embriaguez

Estas son decisiones que priorizan la vida, más teniendo en cuenta que este puente festivo de San José y la Semana Santa son fechas históricamente críticas para Bogotá en términos de siniestralidad vial, por eso, la Secretaría de Movilidad hace un llamado urgente a la corresponsabilidad de toda la ciudadanía. Cada decisión en la vía puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

El accidente tiene bloqueada la entrada a Bogotá y hay movilidad por un solo carril.
La Semana Santa es una de las fechas históricamente críticas para Bogotá en términos de siniestralidad vial. Foto: Tomada de X / API

Cifras de accidentalidad en Colombia durante 2026

La Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que el primer mes del año se vio enmarcado por un crecimiento del 3,44 % en la cifra de accidentalidad a nivel nacional. Viendo un aumento alarmante en la cantidad de siniestros en los que estaba involucrada una moto, para 2026 hubo 456 accidentes, mientras, en 2025 hubo solo 365, una variación de 24,93 % en ese periodo de tiempo. Es por esto que se hace énfasis en la seguridad de los motociclistas.